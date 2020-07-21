原标题：检测不给力 美国抗疫遭绊脚

美国新冠疫情近期不断恶化。佛罗里达州19日报告新增确诊病例超过1.2万例，连续五天单日新增病例破万。

一些州政府官员和卫生专家说，部分州检测能力不足、结果反馈滞后正在成为防疫绊脚石。

【昨日重现】

美国约翰斯·霍普金斯大学最新疫情数据显示，美国是全球疫情最严重国家，累计确诊病例超过376.2万，死亡病例超过14万。

佛罗里达、加利福尼亚以及其他一些南部和西部州单日新增确诊病例不断刷新纪录。路透社20日报道，7月以来，美国至少14个州新冠住院人数创新高，包括亚拉巴马、亚利桑那、佐治亚、佛罗里达、北卡罗来纳、内华达和得克萨斯州。

一些州政府官员和卫生专家说，与3、4月疫情暴发初期时情况类似，部分州检测能力不足且结果反馈滞后正在阻碍遏制疫情扩散的努力。

美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·科林斯19日做客全国广播公司“与新闻界对话”节目时说，人们需要等待长达一周才能知道检测结果，“这的确削弱了检测的价值”。

塔玛拉·哈拉现年35岁，住在费城郊区。她参加一场集会后于本月8日在连锁药店CVS接受新冠检测，至今没有拿到结果。“我禁不住想，有多少（美国）人可能已经感染但还浑然不知。”

【秋冬更糟】

美国疾病控制和预防中心专家先前警告，美国新冠确诊和死亡病例今年秋冬可能增加。这家机构采用的近20种预测模型显示，美国新冠死亡人数今后数周呈上升趋势。

尽管美国多州近期病例激增，总统唐纳德·特朗普19日仍然为政府的疫情应对辩护。他说，疫情“会有余火（甚至冒起）火焰……但会得到控制”。

特朗普说，他不认同美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德的看法。雷德菲尔德先前警告，随着美国医院将同时应对新冠和流感病例，今年秋冬将成为美国公共卫生体系面临的“最艰难时刻之一”。（闫洁）（新华社专特稿）

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