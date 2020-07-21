中国经济“转正”成为全球好兆头（环球热点）

漫画：增速转正

王 威作（新华社发）

中国经济二季度增长3.2%！国家统计局新近公布的这一数据引起国际社会如潮热议。

从一季度下降6.8%，到二季度增长3.2%，中国经济增速转正，成为新冠肺炎疫情发生之后首个实现增长的主要经济体。对于仍被疫情阴霾笼罩的世界而言，这个来自全球第二大经济体的好消息犹如一道暖阳，为各国更好恢复经济秩序带来希望与信心。

“隧道尽头的那束光”

近日，中国国家统计局发布2020年经济半年报。经初步核算，中国上半年国内生产总值456614亿元。分季度看，一季度GDP同比下降6.8%，二季度GDP同比增长3.2%。

“中国成为自疫情暴发以来第一个实现增长的主要经济体”，美联社等外媒第一时间转引数据称，在新冠肺炎疫情肆虐全球的现状下，中国疫情防控形势持续向好，复工复产、复商复市加快推进，推动中国经济增长由负转正。

美联社在报道中指出，中国的制造业等行业几乎已恢复正常。美国PNC金融服务集团的高级经济师比尔·亚当斯评论称，“制造业正在引领中国经济复苏”。

“中国经济反弹速度快于预期”，《华盛顿邮报》报道指出，尽管中国在重振国内经济、恢复受疫情打击的出口市场方面仍面临挑战，但数据显示，情况相比2月的低谷已有迅速好转。今年头三个月，受新冠肺炎疫情冲击，全球第二大经济体被迫“深蹲”。而4月至6月，中国经济3.2%的增速超出此前经济学家预计的2.4%。

“这些经济数据就像隧道尽头的那束光”，俄罗斯金融学家、俄罗斯国立高等经济学院教授叶甫盖尼·科根直言，中国二季度的经济数据令人鼓舞，“如果它们持续向好，那么世界应该也可以摆脱现在的状况，其他国家的经济指标也将好转”。

美国有线电视新闻网发文认为，3.2%的增长意味着中国扭转了经济衰退局面。作为世界上第一个采取严格措施防控疫情的国家，中国较早恢复经济增长，对“后疫情”时代的全球经济复苏是个好兆头。

让国际社会提振信心的不只是中国二季度的GDP增速。数据显示，6月份中国出口、进口双双实现正增长。总体来看，上半年外贸进出口好于预期。

葡萄牙媒体Expresso称，外贸成为中国经济复苏的活跃因素之一。

英国路透社援引专家分析指出，在疫情巨大冲击之下的中国经济能取得这样的成绩，堪称全球主要经济体中的一枝独秀，为下一步经济的持续复苏打下了良好坚实的基础。

“正在获得经济‘红利’”

“中国二季度GDP由负转正基于疫情控制的扎实基础。同时，政府精心指挥，合理调度，出台到位的支持政策，提供完善的公共服务，推动复工复产、复商复市有序进行。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受本报记者采访时分析称。

中国经济“转正”的背后动力同样是国际社会关注的话题。

一些美媒认为，中国经济增速由负转正，说明中国积极开展的抗疫行动起到作用，成功控制住了新冠肺炎疫情。中国早期采取的严格防疫措施以及后来采取的温和而非过激的刺激策略，如今正在获得经济“红利”。

彭博社经济部首席经济学家汤姆·奥利克也认为，中国政府在控制疫情方面相对成功。数据显示，中国经济正在反弹，随着全球经济因疫情而陷入衰退，中国经济恢复增长是罕见的亮点。

“控制疫情是复工复产的前提条件。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才向本报记者分析称，中国二季度GDP增速出现“V”形反转，说明二季度复工复产有序推进，取得很好的效果。而这离不开国内各级政府的有效应对与治理能力。

“在推动国内经济秩序正常化的过程中，各级政府都发挥了很大的作用。中央实施积极的财政政策，稳健的货币政策更加灵活适度。同时，政府出台一系列政策，加大改革，扩大开放，优化营商环境，各种经济活动的成本大大降低。可以看到，投资在二季度中国经济恢复中发挥了关键作用。”徐洪才说。

西班牙《国家报》网站也认为，中国经济恢复是中国政府采取多项措施恢复经济良好运行的结果。刺激政策主要面向工业和建筑业，目的是避免失业率攀升。

“由于劳动市场快速发展，消费者重拾信心，财政刺激依然存在，我们相信中国的GDP将在年底重返疫情前的道路，比其他任何大型经济体都要快。”英国凯投国际宏观经济咨询公司分析师朱利安·埃文斯-普里查德说。

“续写最好的消费者故事”

作为全球第二大经济体，中国经济在疫情之后率先“转正”，如同一剂强心针，给受到重挫的各国经济以及全球经济带来更多希望。

日本《读卖新闻》指出，如果中国经济复苏，那么进入中国市场的外国企业业绩有望改善，并给世界经济复苏带来提振。报道引述日本工作机械工业会的统计数据称，中国订购日本机床的金额有所回升，比5月增加22.6%，机床订单额被视为经济前景指标。

美国消费者新闻与商业频道发文称，中国经济正在复苏，对东南亚而言是一个好消息。文章指出，作为东盟出口商品最多的国家，中国经济稳步增长成为东南亚国家的“关键资产”。“尽管还有许多挑战，但这一增长重新点燃了中国经济可以帮助其他国家复苏的希望。”华侨银行经济学家维兰托说。

“作为国际产业链中的重要一环，中国经济‘风景这边独好’，能为世界经济提供信心，也能为世界各国带来发展机会。”白明说。

徐洪才也认为，面对疫情这一人类共同的敌人，中国经济表现出的极大韧性以及取得的亮眼成绩，对于稳定全球信心、激发全球经济复苏正能量具有重要意义。“更重要的是，上半年以来，中国政府出台一系列改革开放的重大举措，一如既往地推动经济全球化，促进国际合作，履行‘中国的大门只会越开越大’的庄严承诺，这对世界而言既是一个积极信号，也是一个负责任大国树立的标杆。”

这份新鲜出炉的亮眼成绩单，让国际社会对于中国经济接下来的表现更愿抱以乐观态度。

美国消费者新闻与商业频道引述专家观点称，鉴于目前中国国内的基础设施建设正稳健发展，跨省旅游也重新开放，在未来两个季度内，中国经济会持续稳定地复苏。

在美国经济学家安迪·罗斯曼看来，在强劲的国内需求带动下，中国经济在6月份连续第4个月呈现“V”形复苏，“如果疫情继续得到控制，中国仍将续写世界上最好的消费者故事”。

(责编：杨光宇、曹昆)