人民网>>国际

汽车影院温暖人心(全球抗疫进行时)

本报驻意大利记者  韩  硕

2020年07月21日05:47  来源：人民网－人民日报
 

　　夜幕降临，意大利罗马省奥斯蒂亚市郊一片空旷平整的草地上，络绎不绝的汽车和摩托车有序入场，按照引导停在事先划定的区域，车与车之间保持着足够的安全距离。

　　21时整，灯光熄灭，一块超大银幕上开始放映电影，这天上映的是一部喜剧电影。观影者坐在车中，通过连接预设的无线电频道或蓝牙耳机收听声音。车里不时响起一阵阵爽朗开怀的笑声。

　　经过近1个月的日夜赶工，这家汽车影院本月刚刚开业。这是欧洲最大的汽车影院，拥有超过6万平方米的空间，可容纳460辆汽车和50辆摩托车。为确保安全社交距离，汽车影院内每一块停车区域有10平方米的空间。

　　“意大利人爱看电影。疫情防控期间，大家远离影院太长时间了。艰难时刻，人们的精神文化和社交需求同样应该得到满足。”这家汽车影院由意大利83岁的企业家朱塞佩·齐奥多利发起。他拥有的一家多功能电影院因为疫情被迫停业，于是想到了开办汽车影院。齐奥多利将汽车影院以意大利知名演员保罗·法拉利的名字命名，保罗·法拉利也是意大利第一家汽车影院的管理者。“保罗为意大利电影业作出巨大贡献，也把对电影的热爱传递给了我”。

　　“3月初采取封锁措施以来，我们已经4个月没去过电影院。这里建了一家这么大规模且管理规范的汽车影院，我们毫不犹豫第一时间订了票。”观众毛罗·马尔泰利和妻子早早从40公里外的罗马市区出发，赶赴露天电影之约。

　　汽车影院的票价不高，每辆汽车票收取10欧元、每辆摩托车收取5欧元。齐奥多利说，“我们的目的是让阔别电影院已久的意大利人重新感受电影的魅力。”

　　“这里让我想起了意大利那部著名的电影《天堂电影院》，温暖人心。星空之下舒适安全地坐在汽车里观影，我已经20年没有这种体验了。我仿佛回到了年轻时代。”市民克里斯蒂安娜·曼奇说。

　　影片结束，灯光亮起。齐奥多利表示：“大家脸上会心的笑容让我充满成就感。影院为人们在艰难时刻带来欢乐和信心。”   

　　（本报罗马7月20日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月21日 17 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved