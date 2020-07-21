汽车影院温暖人心(全球抗疫进行时)

夜幕降临，意大利罗马省奥斯蒂亚市郊一片空旷平整的草地上，络绎不绝的汽车和摩托车有序入场，按照引导停在事先划定的区域，车与车之间保持着足够的安全距离。

21时整，灯光熄灭，一块超大银幕上开始放映电影，这天上映的是一部喜剧电影。观影者坐在车中，通过连接预设的无线电频道或蓝牙耳机收听声音。车里不时响起一阵阵爽朗开怀的笑声。

经过近1个月的日夜赶工，这家汽车影院本月刚刚开业。这是欧洲最大的汽车影院，拥有超过6万平方米的空间，可容纳460辆汽车和50辆摩托车。为确保安全社交距离，汽车影院内每一块停车区域有10平方米的空间。

“意大利人爱看电影。疫情防控期间，大家远离影院太长时间了。艰难时刻，人们的精神文化和社交需求同样应该得到满足。”这家汽车影院由意大利83岁的企业家朱塞佩·齐奥多利发起。他拥有的一家多功能电影院因为疫情被迫停业，于是想到了开办汽车影院。齐奥多利将汽车影院以意大利知名演员保罗·法拉利的名字命名，保罗·法拉利也是意大利第一家汽车影院的管理者。“保罗为意大利电影业作出巨大贡献，也把对电影的热爱传递给了我”。

“3月初采取封锁措施以来，我们已经4个月没去过电影院。这里建了一家这么大规模且管理规范的汽车影院，我们毫不犹豫第一时间订了票。”观众毛罗·马尔泰利和妻子早早从40公里外的罗马市区出发，赶赴露天电影之约。

汽车影院的票价不高，每辆汽车票收取10欧元、每辆摩托车收取5欧元。齐奥多利说，“我们的目的是让阔别电影院已久的意大利人重新感受电影的魅力。”

“这里让我想起了意大利那部著名的电影《天堂电影院》，温暖人心。星空之下舒适安全地坐在汽车里观影，我已经20年没有这种体验了。我仿佛回到了年轻时代。”市民克里斯蒂安娜·曼奇说。

影片结束，灯光亮起。齐奥多利表示：“大家脸上会心的笑容让我充满成就感。影院为人们在艰难时刻带来欢乐和信心。”

（本报罗马7月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 17 版）

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