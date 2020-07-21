欧洲难民问题再度升温（国际视点）

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近期，随着欧盟逐步开放外部边界，欧洲多国陆续采取“解封”措施，大量难民和非法移民再次涌向欧洲。专家认为，欧盟急需全面改革现行难民庇护制度，建立一种责任共担、团结协作的新机制。

根据国际移民组织公布的最新统计数据，截至7月20日，今年已有近2.7万名非法移民和难民进入欧盟境内。欧洲边境管理局发布的最新报告指出，随着欧洲国家逐渐放松边境管控，5月以来非法入境移民数量迅猛增加，未来数月很可能会出现更大规模的难民潮。由于欧盟成员国围绕难民庇护制度的改革分歧巨大，加上疫情影响，欧洲难民问题长期悬而未决。

“这些悲剧常常被人们漠然对待，甚至完全被忽略”

7月4日，一艘商船“塔利亚号”在利比亚卸载货物之后返回西班牙，途中搭救了困在距离意大利兰佩杜萨岛55公里海域的52名难民。该船先后向兰佩杜萨岛政府和马耳他政府申请靠港，均遭拒绝。最后在欧盟协调下，马耳他政府派出巡逻艇把难民接走。

6月25日至6月30日，欧洲一个海上人道主义救援机构旗下的“海洋维京号”救援船，在利比亚海域搭救了180名难民和非法移民后，向意大利和马耳他政府多次发出靠港请求，结果在海上漂泊了8天才被允许靠岸，后被集体转移到意大利一艘邮轮上进行隔离。

德国非政府救援组织“海洋观察”日前表示，该组织一架无人机6月29日在地中海国际水域又拍到了一艘倾覆的橡皮艇及遇难者遗体的照片，并向利比亚、意大利和马耳他政府发出求助信息。但到现在为止，没有任何一个国家回复并采取救援行动。

根据《国际海上搜救公约》，沿海国家在国际水域指定区域负有搜救责任，如果一国未能尽责，附近其他国家有义务介入，展开搜救。“海洋观察”工作人员内斯克·贝克曼说：“橡皮艇所在水域属于利比亚搜救区域，在利比亚缺位时，意大利和马耳他理应出手搜救。”

“截止到7月20日，今年已有近400人在偷渡前往欧洲途中丧生。自2014年以来，在地中海丧生的非法移民和难民数量至少有2万人。”国际移民组织驻利比亚代表团团长费德里科·苏达日前对媒体表示，“难民葬身地中海的悲剧几乎每天都在上演，这些悲剧常常被人们漠然对待，甚至完全被忽略。我们需要记住，他们和我们一样，也有父母和亲人。”

“难民问题正演变成一场旷日持久的人道主义危机”

意大利内政部公布的最新数据显示，截止到7月13日，今年已有8988名难民抵达意大利，而去年同期的数字是3165人。在7月10日至12日短短3天时间里，就有超过1250名难民登陆意大利海岛。意大利政府担心，随着夏季来临，会有更多难民汹涌而至。基于海上气候条件比较适宜航行，夏季是地中海偷渡旺季。

“最让欧盟头疼的是聚集在土耳其的叙利亚难民。”欧盟智库欧洲政策中心移民问题专家奥利维亚·迪兹对本报记者表示，一旦欧盟与土耳其之间关系紧张，土耳其方面就很有可能“开闸”放行难民。根据联合国报告，土耳其目前收容了大约370万叙利亚难民，还有100多万难民聚集在叙利亚与土耳其边境地区，随时准备进入土耳其。今年2月底，土耳其政府便一度决定，不再阻止叙利亚等国难民从土耳其经陆路或海路前往欧洲，给欧盟边境造成巨大压力。

希腊移民和庇护部最近发表声明称，在希腊几个靠近土耳其的海岛上，现在滞留了超过3.2万名难民庇护申请者，超出收容能力的5倍。当地民众与难民的关系非常紧张。声明称：“希腊正处在难民危机的中心，承担了不成比例的负担。”

“当前，欧洲很多国家都收紧了难民收容政策，难民问题正演变成一场旷日持久的人道主义危机。”欧盟智库“欧洲之友”欧洲与地缘政治研究部主任莎达·伊斯拉姆对本报记者表示，新冠肺炎疫情使难民的处境更加恶劣，很多国家的难民庇护申请工作因疫情而暂停，滞留在难民收容中心的难民被长期强行隔离。

“欧盟需要建立一种责任共担、团结协作的新机制”

面对巨大难民压力，希腊、意大利等欧盟“前线国家”多次声称已不堪重负。此前，欧盟曾紧急出台“难民配额”措施，根据欧盟成员国的经济水平和人口规模接收成比例的难民，但由于波兰、匈牙利和捷克等国公开抵制而难以执行。“欧洲之友”载文称，“现行庇护政策急需全面改革，欧盟需要建立一种责任共担、团结协作的新机制”。

德国内政部长泽霍费尔日前表示，在今年下半年担任欧盟轮值主席国期间，德国希望能打破成员国在处理难民问题上的僵局，争取在年内达成一个政治协议，以全面改革欧盟的难民庇护制度。“难民问题需要所有成员国共同面对，不能将包袱甩给意大利、西班牙、马耳他和希腊。这是不公平的。”

日前，德国、法国、意大利、马耳他、西班牙5国与阿尔及利亚、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、突尼斯5国的内政部长举行视频会议，商讨如何进一步打击非法移民以及妥善遣返非法越境移民。欧盟委员会负责内政事务的委员约翰逊表示：“欧盟委员会正在准备推出一项新的移民与难民庇护公约，这次会议是相关准备工作的组成部分。”欧盟主流媒体《欧盟动态》网站报道称，该公约有望取代《都柏林公约》，解决长期以来欧盟各国在难民问题上责任分摊不均的问题。

国际移民政策发展中心总干事施平德勒格最近在接受《欧盟观察家》采访时透露，拟议中的欧盟难民新庇护制度已经讨论了一年多，由于成员国之间意见不统一，至今尚未形成最后方案。

迪兹认为，欧盟现在管控非法移民和难民的主要思路是“堵”，即通过和地中海沿岸非欧盟国家合作把大批难民堵在边境以外，这只是治标之策，在一定程度上可以缓解欧洲国家的压力，但难民的处境并没有改善，可能还会因此面临更严重的人道主义灾难。“欧洲需要认真反思，难民是如何产生的，从消除难民输出国的战乱和贫穷入手，这才是治本之道。”

（本报布鲁塞尔7月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)