7月19日，2020年度“汉语桥”世界大学生、中学生中文比赛韩国赛区决赛以线上形式举行。来自韩国各地的39名选手在中国文化常识、中文演讲和才艺表演等环节进行角逐。

面对疫情，中韩两国守望相助、共克时艰。延世大学选手权佳英分享了她在中国云南旅行的经历：一对偶遇的武汉夫妇在途中给予她悉心照顾和帮助，让她倍感温暖，并对武汉这座城市充满向往。看到中国及时采取有力措施成功控制疫情，她由衷敬佩中国人民团结勇敢，也为武汉恢复生产生活秩序感到欣慰。

金刚大学选手金修琳说，共同抗击疫情，我们强烈感受到世界各国是一个命运共同体，“学习汉语激励我追求更大梦想”。

来自建国大学的金睿率认为，传染病等非传统安全威胁已成为当前世界面临的共同挑战。抗击疫情关乎人类生命健康，决不能为了一己私利而将病毒政治化。

“人们需要对抗的不只是病毒本身，还有某些人心中的自私和狭隘。”来自首尔大学的李惠人说，“天下一家，聚水成海。各国只有相互合作，才能汇聚支流，最终形成澎湃的大海。”

首尔孔子学院院长李浚植表示，今年参赛选手所属学校分布广泛。“期待今后能涌现出更多优秀的汉语爱好者，成为增进韩中两国人民友谊的桥梁。”

中国驻韩国大使邢海明在视频致辞中表示，中文教育将在促进中韩友好往来过程中扮演更重要角色。希望在“汉语桥”比赛助推下，涌现出越来越多的中韩友谊守护者和接力者，推动两国关系迈向更高水平。

（本报首尔7月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)