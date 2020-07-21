2004年以来，我去中国新疆访问过十多次。新疆风景优美、物产丰富、人民友好，我在那里结识了许多朋友。

曾有一段时间，恐怖主义、分裂主义和极端主义势力对新疆稳定和发展造成巨大破坏，给新疆人民生命和财产安全带来严重威胁。去年，我应邀再次访问新疆，当地发生的种种积极变化让我感到欣慰。街上车流不息、人潮涌动，现代化的医院、设施齐全的学校以及时尚的购物中心随处可见，整个社会运转有序，安全环境得到极大改善，让人感受到新疆快速发展的勃勃生机。

令我印象最深刻的是中国政府支持新疆发展、保障新疆人民安定生活的坚定决心。中央政府积极鼓励其他地区的优秀人才到新疆发展，引导优秀企业到新疆投资设厂，新疆的建设和发展水平快速提高。近年来，新疆创造了大量就业岗位以吸纳当地劳动力，同时积极开展扶贫工作，取得积极成果。

在喀什，我见到了一位经营传统乐器的维吾尔族老朋友，他表示当地民众获得感、幸福感、安全感显著增强，大家十分珍惜当前社会稳定发展、团结和谐的局面。这也对我有所启示：保障人民幸福生活就是保障人权。

当前，美国一些政客出于国内政治需要，竭力在对外关系中制造事端。“人权”和“自由”只是借口，攫取政治私利才是真正目的。美国屡屡“退群”，正在破坏二战以后形成的国际秩序，其霸权行径对世界和平与稳定造成严重威胁。

在全球化时代，美化甚至鼓吹暴力者迟早会自食其果。不久前，美国警察暴力执法引发大规模抗议行为。这一事件表明，种族歧视问题在美国根深蒂固，美国的人权问题必须得到正视。

中国政府依法在新疆采取的反恐和去极端化措施取得显著成果，对确保新疆的稳定繁荣不可或缺。恐怖主义和极端主义是人类的共同敌人，是对人权的严重威胁，打击此类犯罪行为是国际社会的共同责任。各国应坚决反对将人权问题政治化和双重标准做法，反对借人权问题干涉别国内政。

（作者为巴基斯坦《每日邮报》社长兼总编辑，本报驻巴基斯坦记者丁雪真采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 03 版）

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