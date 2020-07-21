习近平外交思想研究中心成立仪式在北京举行

本报北京7月20日电 （记者刘歌）习近平外交思想研究中心成立仪式20日在北京举行。

习近平外交思想研究中心由外交部依托中国国际问题研究院设立，旨在统筹全国研究资源，全面、系统、深入开展习近平外交思想的研究、阐释和宣介，对习近平外交思想进行原本性、理论性、实践性、传播性、政策性和专题性研究，发挥习近平外交思想对外交实践的指导作用，服务新时代中国特色大国外交理论建设、体制机制建设和能力建设，为开创新时代中国特色大国外交作出积极贡献。

国务委员兼外交部长王毅为研究中心揭牌并在成立仪式上发表讲话。

王毅表示，习近平外交思想是新中国外交理论建设中具有划时代意义的重大成果，具有鲜明科学性、时代性、先进性和实践性，我们应当深入学习，全面领会。

王毅表示，习近平外交思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的有机组成，是21世纪马克思主义在外交领域的最新成果，是对中华优秀传统文化的传承创新，是对新中国外交理论的继承发展，是对传统国际关系理论的扬弃超越。

王毅强调，面对波澜壮阔的新时代，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，学深笃行习近平外交思想，为不断开创中国特色大国外交新局面，为实现中华民族伟大复兴和人类发展进步事业作出更大贡献！

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 03 版）

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