中国一种新冠病毒疫苗2期临床试验取得良好结果

新华社伦敦7月20日电（记者张家伟 于佳欣）中国研究团队20日在英国医学期刊《柳叶刀》发表论文说，他们对一种新冠病毒疫苗开展了2期临床试验，结果显示这种疫苗是安全的，并能诱导人体产生免疫应答。

中国军事科学院军事医学研究院生物工程研究所陈薇院士、江苏省疾控中心朱凤才教授等研究人员开展了这项临床试验。这个团队此前已完成了对该疫苗的1期临床试验，相关成果也已发表。

相关试验评估了一种腺病毒载体重组新冠病毒疫苗。据论文介绍，在中国开展的这项2期临床试验中，有超过500名志愿者参与，其中包括55岁以上人士，与1期临床试验相比参与者的范围更大。试验目的是评估这种疫苗能否诱导人体产生免疫应答以及是否有足够的安全性，结果显示疫苗在这两方面都产生了很好的结果。

朱凤才在《柳叶刀》发布的新闻稿中说，2期临床试验与1期临床试验相比，为疫苗在更大范围人群中的安全性和免疫原性提供了进一步的证据，这是评估候选疫苗的“重要一步”，团队目前正在开展3期临床试验。

研究人员也指出，参与试验的志愿者并没有在接种疫苗后接触新冠病毒，因此还无法基于这项试验结果来判断疫苗能否有效保护人们免于感染新冠病毒，还需要3期临床试验来进一步验证。

据《柳叶刀》介绍，全球当前有大约250种候选新冠病毒疫苗在研发中，其中至少有17种疫苗正处于临床试验阶段。

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