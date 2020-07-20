外交部驳斥蓬佩奥涉华言论：一再重复的谎言

人民网北京7月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持20日例行记者会。记者会实录如下：

一、经中法双方商定，第七次中法高级别经济财金对话将于7月21日以视频方式举行，国务院副总理胡春华与法国经济、财政和振兴部长布鲁诺·勒梅尔将共同主持对话。

中法高级别经济财金对话机制成立于2013年，是中法两国就经济财金领域的战略性、全局性、长期性问题进行双边沟通与政策协调的重要平台，为深化两国经济财金领域务实合作，加强双方在重大国际经济财金议题上的沟通协调，推动中法全面战略伙伴关系发展发挥了积极作用。

二、国务委员兼外交部长王毅将于7月21日同越南政府副总理兼外交部长范平明共同主持中越双边合作指导委员会第十二次会议。会议将以视频方式举行。

总台央视记者：据报道，美国国防部网站刊文援引美防长埃斯珀有关表态及美国防战略称，美正处于大国竞争时代，这意味着美首要战略竞争者是中国，然后是俄罗斯，但中国的麻烦更大。中国希改写二战以来包括中国在内的世界各国都从中受益的国际秩序。中国的崛起不会让美领导人担忧，但中国共产党统治下崛起的中国令人忧虑。中方对此有何评论？

汪文斌：美方一些人总是从冷战思维和零和博弈的角度去看待中美关系，鼓吹围堵打压中国，这是当前中美关系面临严峻挑战的重要原因之一。

中国始终是国际秩序的维护者，是国际公平正义的倡导者和实践者，与美方在国际上屡屡“退群毁约”，对国际法合则用、不合则弃形成鲜明对比。谁是麻烦制造者，国际社会看得清清楚楚。如果一定要说中国希望改写什么的话，那就是中国不会走国强必霸的老路，而是坚定致力于同各国一道，走出一条和平发展、合作共赢的新路。

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。中国共产党是中国发展振兴的根本保障，是维护世界和平、促进共同发展的积极力量。美方应当尊重和接受中国共产党受到中国人民拥护和支持的现实，而不是肆意诋毁、诬蔑中国共产党，百般挑拨中国共产党同中国人民的关系，在国际上制造意识形态对立、拉帮结派。

中方的对美政策是一贯的、明确的。我们致力于同美方发展不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。我们敦促美方摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，正确看待中国和中美关系，停止负面言行，同中方相向而行，推动两国关系回到协调、合作、稳定的正确轨道。

中新社记者：美国国务卿蓬佩奥17日在艾奥瓦州公开演讲称，我们每天都在揭露中国共产党掩盖病毒的真相。中方对此有何评论？

汪文斌：蓬佩奥对中方的指责毫无事实根据，是一再重复的谎言。

《柳叶刀》杂志主编近日撰文指出，世卫组织和中国早在1月份就解释了正在发生什么，但在此后六个星期当中，一些国家毫无作为，这是个不可原谅的错误；用阴谋论去指责世卫组织或中国是不对的。

向中国甩锅推责、把病毒标签化、政治化解决不了美国当前面临的问题，尊重事实、尊重科学、加强抗疫合作才是正道。希望美方采取对人民生命健康负责任的态度，把心思和精力放到抗击国内疫情和加强国际抗疫合作上。

《大公报》记者：有消息说英国外交大臣拉布今日将会在议会作证，可能会终止英国与香港签订的引渡条约，请问发言人对此有何回应？

汪文斌：英方近来有关涉港错误言论和举措，罔顾香港国安法有助“一国两制”行稳致远的基本事实，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈谴责。中方敦促英方不要在错误的道路上越走越远，以免对中英关系造成进一步损害。

《人民日报》记者：你刚才发布了中越双边合作指导委员会第十二次会议的消息。能否简要介绍此次会议的背景和议题？

汪文斌：当前，中越关系总体向好发展。今年是中越建交70周年。习近平总书记、国家主席同阮富仲总书记、国家主席在春节前夕通话并互致建交贺电，就新时期推进两党两国关系作出战略部署。面对突如其来的新冠肺炎疫情，双方守望相助、团结协作，共同取得疫情防控阻击战的重大胜利，为下步交往合作创造了良好条件。

中方期待通过此次会议，同越方梳理总结中越关系取得的积极进展，并就疫情常态化背景下统筹各领域交往合作深入交换意见。相信在双方共同努力下，此次会议将取得预期成果，为两国全面战略合作伙伴关系发展作出积极贡献。

路透社记者：中国驻东南亚国家的大使馆通过社交媒体和当地报纸，就美方涉南海问题的声明进行了回击。中国驻缅甸使馆近日发文揭批“美方自私、虚伪、卑鄙的丑恶嘴脸”。你对中美日益升级的“口水战”有何评论？

汪文斌：中国驻缅甸使馆发言人已就美国驻缅甸大使馆临时代办有关文章发表了谈话。事实是，美方先发表了攻击指责中国的言论，中国驻缅甸使馆对此作出了澄清和驳斥。

美方有关表态牵强附会、颠倒黑白。中缅地缘相近、人缘相亲。两国友好合作经得住时间的考验。美方对中国进行攻击抹黑不得人心，蓄意挑拨中缅合作和两国关系的企图不会得逞。中方将同缅方深化合作，努力打造中缅命运共同体，共同谱写两国友好新篇章。

BBC记者：你刚才提到，英国在香港问题上的有关做法违背国际法，能否具体解释一下违反了哪条国际法？

汪文斌：一段时间以来，英方在香港国安法等问题上的错误行径，是对中国内政的粗暴干涉，违反了国际关系的基本准则和国际法原则。我们敦促英方纠正错误，停止干涉中国内政的错误行径，停止干涉香港事务。

法新社记者：还是关于中英关系的问题。英国外交大臣拉布周日批评中国新疆实行“强制绝育”等严重侵犯少数民族人权的行为，他称，英国想同中方发展积极的关系，但不能对侵犯人权的行为袖手旁观。中方是否理解英方关切？将如何解决？

汪文斌：英方有关言论完全是造谣污蔑。中方已经反复阐述了在涉疆问题上的立场。涉疆问题根本不是什么人权、宗教、民族问题，而是反暴力恐怖主义和反分裂问题。

比如英方提到的所谓新疆“强制绝育”问题，事实是，40年来，新疆地区维吾尔族人口已从555万增长到1165万，约占自治区总人口的46.8%。所谓“强制绝育”完全是一派胡言！

凤凰卫视记者：联合国秘书长古特雷斯7月17日在联合国经社理事会“新冠肺炎疫情后的多边主义：在成立75周年之际，我们需要什么样的联合国”高级别会议上讲话指出，新冠肺炎疫情蔓延凸显了加强和重新承诺践行多边主义的必要性。中方有何评论？

汪文斌：7月17日，联合国经社理事会举行“新冠肺炎疫情后的多边主义：在成立75周年之际，我们需要什么样的联合国”线上高级别会议。王毅国务委员兼外长出席会议并发表题为“坚定捍卫多边主义，推动构建人类命运共同体”的重要讲话，全面阐述了中方的观点。王毅国务委员强调，面对百年未有之大变局，我们需要一个维护和平安全、捍卫公平正义的联合国，需要一个超越种族制度文化差异、促进和谐共处的联合国，需要一个致力于解决南北失衡、促进共同发展的联合国，需要一个坚持与时俱进、有效应对全球挑战的联合国。王毅国务委员呼吁国际社会坚持多边主义，摒弃单边主义和保护主义；坚持国际关系民主化，拒绝霸权主义和强权政治；坚持以国际法为基础的国际秩序，反对违法行径和双重标准；坚持团结协作，抵制唯我独尊和以邻为壑。

会议期间，古特雷斯秘书长强调应重振多边主义，构建包容、有效、网络化的多边主义，完善全球治理。与会各方都强调应坚持多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，团结应对新冠肺炎疫情等各种挑战，赞同、呼应了中方提出的有关倡议主张，体现了国际社会坚持多边主义的广泛共识。在联合国成立75周年之际，我们愿同国际社会一道，坚持走多边主义的人间正道，维护联合国权威，支持联合国发挥更大作用，加快落实2030年可持续发展议程，共同应对疫情等多重挑战，推动构建人类命运共同体。

彭博社记者：英国最高法院院长称，如果香港国安法威胁到香港法院的独立性，英国将停止向香港派遣法官。中方在这个问题上的立场是什么？

汪文斌：香港特区司法机构及特区政府律政司已就此作出回应。

制定香港国安法的目的是堵塞香港特区在国家安全方面存在的法律漏洞，建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，香港特区依据基本法享有的独立的司法权和终审权不受影响。

我们全面准确贯彻“一国两制”方针、严格按宪法和基本法办事的决心坚定不移，推进香港国安法全面有效实施的决心坚定不移，反对外部势力干预香港事务的决心坚定不移。

《澳门月刊》记者：7月18日，联合国秘书长古特雷斯在线发表年度“纳尔逊·曼德拉”演讲，表示新冠肺炎疫情大流行暴露了全球普遍存在的不平等，这场危机应促使世界达成新的社会契约，加强惠及所有人的医疗教育投资，并在国际层面实施促进国家间平等的新政，请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方支持在联合国、世界卫生组织等机构的领导下加强国际抗疫合作。我也想借此机会向你介绍一下中方在有关问题上已经采取的举措。

中方宣布将向国际抗疫合作提供20亿美元的援助，这里既包括提供抗疫物资的援助，也包括支持有关国家疫后经济社会恢复和发展，既包括双边援助，也包括多边援助。在多边领域，为了体现对世卫组织的支持，中方向世卫组织分两批提供了5000万美元的现汇援助，还向疫苗免疫联盟等国际组织提供捐赠。我们还帮助世卫组织“团结应对基金”启动在中国的投资。中方还积极参与并落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，已宣布向77个发展中国家和地区暂停债务偿还。关于30个中非对口医院合作机制正在加紧建立。

中方高度重视疫苗研发国际合作，已经参加了世卫组织药品和疫苗研发的全球倡议，前不久还同世卫组织共同举办了关于推进“团结试验”疫苗研发计划的视频会议。中方疫苗研发完成并投入使用后，将向世界提供安全、有效、高质量的全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出自己的贡献。

BBC记者：再过几个小时，英方将宣布终止同香港的引渡条约。届时中方将作何回应？

汪文斌：刚才我已经说了，英方近来关于涉港问题的有关言论和举措，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此予以强烈谴责和坚决反对。我们敦促英方不要在错误的道路上越走越远，以免对中英关系造成进一步损害。

我还要补充一点，对于干涉中国内政的行径，中方必将作出坚决回击。

澎湃新闻记者：据报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利17日发表声明表示，对美国越发频繁地制裁或威胁制裁欧洲公司深表关切。在伊朗、古巴、国际刑事法院以及近期的“北溪2号”、“土耳其流”项目等问题上均出现该趋势。欧盟反对第三国对从事合法业务的欧洲公司实施制裁，认为制裁的域外适用违反国际法。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到欧盟方面有关声明。美方根据国内法对他国实施单边制裁和所谓“长臂管辖”，违反国际法和国际关系基本准则，损害别国正当、合法权益，这是不得人心的。中方对此一贯坚决反对。中方支持世界各国按现行国际通行规则开展正常的国际合作。

NBC记者：联合国粮食计划署警告称，新冠肺炎疫情可能导致全球大饥荒，中方计划如何帮助解决该问题？中方是否愿同美方搁置分歧，共同开展帮助欠发达国家特别是非洲国家的国际合作？

汪文斌：新冠肺炎疫情对全球粮食安全的影响已成为当前国际社会普遍关注的问题之一。我们认为，世界各国在做好本国疫情防控、维护全球公共卫生安全的同时，应当努力稳住本国的粮食生产、维持农业生产秩序；维护粮食供应和价格稳定，减少贸易限制，保障全球粮食供应链的通畅；支持联合国粮农组织等国际组织发挥作用，加强粮食生产信息共享、经验交流、技术合作、政策协同；切实提高对发展中国家尤其是最不发达国家的资金和技术支持，帮助他们提升粮食安全保障水平，维护全球粮食安全。

作为世界上最大的发展中国家和负责任大国，中国长期以来一直积极参与世界粮食安全治理，向亚洲、非洲、拉美和加勒比地区、太平洋岛国派遣大批专家和技术人员，向有关国家提供力所能及的援助，已经成为联合国粮农组织南南合作框架下资金援助最多、派出专家最多、开展项目最多的发展中国家。新冠肺炎疫情发生后，中方积极响应国际组织倡议，回应相关国家要求，向受蝗灾影响的有关国家提供技术支持和物资援助，向十多个国家提供紧急粮食援助。中方也在联合国、二十国集团等多边场合积极建言献策，与各方携手维护国际粮食产业链的稳定和安全，避免出现区域性粮食危机。

中方愿继续同所有致力于真诚帮助发展中国家的各方一道，加强合作协调，在共同抗击疫情的同时，为维护全球粮食安全作出不懈努力，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

路透社记者：据日经新闻报道，英国政府向日本寻求帮助，要求日方在不使用华为技术的前提下帮助英国构建5G网络。中方对此有何评论？

汪文斌：我们反对在没有任何事实根据和确凿证据的情况下，违背市场规律和公平竞争原则，排斥特定国家的特定企业，甚至借口“国家安全”不择手段打压外国企业、人为阻隔合作，这样做只会损害自身的利益和信誉，阻碍全人类的发展进步。

(责编：刘叶婷、杨牧)