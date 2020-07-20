新华社华盛顿7月19日电 专访：中国经济回暖将对全球经济复苏发挥积极作用——访美国彼得森国际经济研究所高级研究员拉迪

新华社记者熊茂伶

美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪日前接受新华社记者电话专访时表示，在全球衰退、发达经济体普遍负增长的背景下，中国经济回暖对全球经济复苏具有重要而积极的意义。

拉迪表示，今年第二季度中国国内生产总值（GDP）同比增长3.2%符合预期。他预计中国经济今年全年将实现增长，明年增长将更为强劲。

他认为，中国经济复苏的最初动力来自工业部门，尤其是制造业。此外，尽管6月份中国社会消费品零售总额同比下降1.8%，但与其他经济体相比表现已经“非常好”，而且有“显著改善”。中国零售业下半年有望进一步复苏，从而促进服务业增长。

拉迪观察到，为降低金融风险，中国政府正在控制债务占GDP的比重。他说，中国央行在实施货币政策方面做得很好，避免了为促进经济增长而漫灌式地向市场注入大量信贷资金。

他表示，要在扩大信贷和防控金融风险之间实现平衡是艰难的，持续增长的债务是经济复苏面临的一大挑战。

谈及中国经济复苏对世界经济的作用，拉迪认为，中国是最早显示出复苏迹象的主要经济体，鉴于其他主要经济体今年都预计出现负增长，中国经济复苏将对全球经济复苏发挥积极作用。

长期研究中国经济的拉迪认为，尽管疫情对全球供应链产生了影响，但不会导致供应链大规模从中国转移出去。他说，整体而言，大多数在华美国企业依然看重中国市场。

他指出，目前疫情已遍及全球，而中国对疫情的有力控制强化了中国在供应链方面的优势。“如果要离开中国，那去哪里呢？”

他还表示，中国放宽金融业外资准入等措施有助于跨国金融公司进入中国的证券、资产管理、银行、期货、信用评级等领域，中美金融合作或会继续加强。

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