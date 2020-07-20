专家呼吁巴西加强协调 防止疫情失控

新华社圣保罗7月19日电（记者宫若涵）巴西东北部联合抗击疫情委员会协调人、神经学家米格尔·尼科莱利斯近日在圣保罗市接受新华社记者专访时说，目前巴西东北部州首府和大城市新冠疫情已过峰值，但如果不加强协调，控制住各州内陆地区及小城市的疫情，可能会导致大城市疫情再次被“引爆”。

根据巴西卫生部19日公布的最新数据，24小时内巴西新增新冠确诊病例23529例，累计确诊2098389例；新增死亡病例716例，累计死亡79488例。数据显示，巴西东北部9个州累计新冠确诊病例达到700683例，累计死亡达到25395例。其中塞阿拉州的疫情最为严峻，累计确诊超过14万例，累计死亡超过7000例。

美国杜克大学神经学教授、该校神经工程研究中心创始人尼科莱利斯是巴西最有影响力的科学家之一。他说，目前巴西的新冠疫情可谓“此起彼伏”，由于抗疫缺乏协调，疫情有失控的危险。他说：“我们正在努力说服小城市的市长们不要重启经济活动，以避免人群聚集和疫情蔓延。”

尼科莱利斯建议将定于今年11月举行的巴西市政选举推迟至2021年。他说：“我不认为巴西疫情在11月时能够结束。一旦人群聚集，形势就会恶化。”

他还强调，巴西抗疫面临的另一个大问题在于医护人员感染率和病亡率都很高，而且他们已经精疲力竭。

此外，尼科莱利斯还高度评价了中巴两国在抗击疫情方面的合作，认为中方在巴西危难时刻提供医疗物资是雪中送炭。

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