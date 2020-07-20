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新华国际时评：中国“双桨齐动” 经济破浪前行

2020年07月20日15:37  来源：新华网
 

　　新华社北京7月20日电 题：中国“双桨齐动” 经济破浪前行

　　新华社记者樊宇

　　中国经济二季度增速由负转正，成为新冠疫情暴发以来第一个恢复增长的主要经济体。半年来，控疫情和保经济两头承压，考验空前，中国奋楫扬舟，“双桨齐动”助经济巨轮中流击水、破浪前行。

　　有效控制疫情是战胜危机的关键。新冠疫情突如其来，给公共卫生安全带来巨大挑战，以前所未见的速度和规模扰乱社会和经济秩序。同时间赛跑，与病魔较量，中国政府果断决策，有序出台科学、及时、高效的防控措施，同时统筹各种战疫力量源源向一线聚集，短时间内有效控制疫情。国际货币基金组织财政事务部主任维托尔·加斯帕尔说，中国防控疫情的措施已被证明是成功的，决策者对疫情做出强有力的反应，同时减少防控措施对经济的不利影响，从而为经济恢复增长创造了条件。

　　审时度势，及时让经济社会恢复动态循环，是防止疫情短期冲击演变为长期经济压力的关键。工业生产是二季度中国经济的一大亮点，规模以上工业增加值同比增长4.4%，过去3个月实现连续增长，其中一个重要原因是，随着疫情防控形势持续向好，中国出台了分区分级精准防控和差异化防控策略，在疫情防控常态化的同时，积极有序推进复工复产。随着人员商品有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通，中国经济循环逐步恢复，内生动力不断释放，也为全球经济和供应链体系注入了稳定性。以日本丰田汽车公司为例，丰田汽车公司5月全球产量同比下降54.4%，但在中国的产量同比增加了13.5%。

　　靶向精准，通过纾困政策“组合拳”编织有效安全网，不断增强经济抗击疫情的“免疫力”。疫情下，中国灵活调整财政和货币政策，破解难点、打通堵点、消除盲点，坚定了市场信心，稳住了经济基本盘。密集出台和迅速落实的各项政策有效转化为经济复苏助推力，制造业PMI连续4个月稳定在荣枯线以上，服务业生产指数连续两个月正增长，社会消费品零售总额连续四个月降幅收窄，出口额连续三个月正增长……一系列经济指标逐步回升。西班牙《世界报》网站文章指出，得益于迅速果断采取的一系列措施，中国经济的恢复超出预期。

　　当务之急和谋划长远并举，中国借改革动力、开放活力、创新潜力，保疫情下经济势能不减。今年以来，“构建更加完善的要素市场化配置体制机制”“加快推进新一代信息技术和制造业融合发展”“推进国有经济布局优化和结构调整”……一系列改革举措振奋人心；《外商投资法》落地实施，《海南自由贸易港建设总体方案》公布，外商投资准入负面清单再次“瘦身”……一系列开放举措彰显追求高质量发展的坚定决心；高技术制造业、现代服务业增势良好，数字经济、智能制造、医药健康等产业加速发展……中国经济不断蓄积发展新动能。

　　新冠疫情是一场危机，也是一次大考。面对疫情严峻考验和复杂多变的国内外环境，中国疫情防控取得重大战略成果，复工复产复商复市加速推进，控疫情、保经济“双桨齐动”，统筹防疫和发展成效显著，彰显了于危机中育新机、在变局中开新局的中国智慧、中国力量。中国战疫的积极探索，不仅为寒意阵阵的世界经济注入暖意，也为各国重新激活经济带来重要启示。

(责编：于洋、刘洁妍)
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