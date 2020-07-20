国际观察：小小寰球，有几个苍蝇碰壁

一段时期以来，以蓬佩奥为急先锋的美国部分政客反华言行不断升级，突出表现为点名攻击中国共产党和政府。当事者毫不遮掩，气焰嚣张。 在防疫、涉疆、涉港、涉人权、涉南海等问题上，他们连篇累牍，强加罪名，到了无以复加、歇斯底里的程度。

他们把中国模式妖魔化为对世界现有秩序和规则的挑战，是对其所谓自由民主价值观的“最大威胁”。把构建“人类命运共同体”和“一带一路”倡议诬蔑为“中国共产党扩大影响和输出中国模式，在世界建立中国式制度”的“阴谋”，煽动有关国家“对中国保持警惕”。把华为等中国高科技企业的发展壮大视为眼中钉、肉中刺。

就在中国共产党建党99周年前后，蓬佩奥和他的同僚们又做出了两个“惊人之举”：一是蓬佩奥在接受采访时声称“要把中国人民的希望和梦想同中国共产党的希望和梦想区分开来”；二是据《纽约时报》引用消息灵通人士的话透露，美国政府正在考虑一项禁止“中国共产党党员及家人”入境的方案。前者话中有话，后者骇人听闻。

他们反华反共的“账单”太长了。其言行有以下四个特点：

第一，全方位、多领域、多层次、全覆盖。从意识形态到治国理政，从道路模式到具体政策，从政治到经济，从科技到文化，从军队到外交，无所不攻。这种攻势不是心血来潮，而是处心积虑；不是个人行为，而是有组织、有配合，甚至有专门班子谋划操刀。

第二，意识形态色彩浓厚，冷战思维强烈，“新冷战”意图明显，“新麦卡锡主义”倾向毕露。美国政客拿别国执政党说事，抨击不喜欢的社会制度早成习惯，但像现在这样系统而全面地攻击有着近百年历史、近1亿党员的执政党尚属首次。那些早已臭名昭著、被全世界唾弃的陈腐观念现在“借疫还魂”，绝非偶然。

第三，用心险恶，手法卑劣。中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征。美国政客们把矛头指向中国共产党，妄图离间和分化中国人民和中国共产党血肉相连的关系，破坏中国共产党在世界上的崇高声誉，从而达到围堵中国、孤立中国、遏制中国的目的，用心何其毒也！

第四，无理性，无底线，大有不压垮中国誓不休之势。禁止中共党员和家人入境之计划如果实施，将开国际关系史上空前（应当也是绝后）的恶劣先例。试想中共现有9100多万党员，加上非党员家属，多为各界骨干和中坚力量，其中从事涉及中美关系工作的何止千万。如果这些人都被拒于美国国门之外，中美之间还有什么交流沟通渠道？

有人说，蓬佩奥、纳瓦罗、卢比奥、麦卡锡、麦考尔之流终是少数，非主流，对他们的话不必过于认真，不必有来必往。此论似是而非。上述诸君在3亿多美国人中不占多数，但他们代表的思潮和政治势力不可低估。他们身处高位，出入庙堂之上，对今日美国政府决策有重要影响，至少在对华政策上如此。

有人说，当前支配和驱使美国政坛的是“大选政治”，不可以常理视之。蓬佩奥们为了骗取选票而不择手段，说话颠三倒四，一旦连任，未必如此行事。此说确有道理，但综观他们一贯与中国为敌的立场，重读其几经修订的对华攻略，让人不敢相信上述期待。蓬佩奥已经预言“特朗普第二任期的最大挑战是中国共产党”，似乎是亮了底牌，断了后路，还不够清楚吗？

中国共产党和中国政府全身心投入领导本国人民实现全面小康，完成中华民族复兴大业，在国际上致力于推动构建人类命运共同体和互利共赢的国际合作，维护世界和平。我们从来没想过改变美国，无意取代美国，更从来没有招惹过美国。中华民族历来以和为贵。我们坚持推动建立以协调、合作、稳定为基调的中美关系，并为此付出很大努力。奈何美国政客们步步进逼，越来越抵近我们的核心利益底线，直至今日这样肆无忌惮地攻击中国共产党，妄图从根本上瓦解我们的事业和制度，阻挡中国前进的步伐。在如此恶毒的攻势面前，我们还有忍让的余地吗？

蓬佩奥们攻击中国共产党的行为还将继续，但谩骂、造谣、无中生有的诬陷不应当是“世界第一大国”的作为。为了一己私利而把攸关美国长远利益的中美关系推进死胡同，是美国当政者的悲哀。中国共产党历经近百年艰苦卓绝的磨练，难道还怕蓬佩奥这类宵小之徒的攻击吗？当年毛泽东主席针对国际反华势力写下了一首气势恢宏的诗，当下可以送给蓬佩奥们：“小小寰球，有几个苍蝇碰壁，嗡嗡叫，几声凄厉，几声抽泣。蚂蚁缘槐夸大国，蚍蜉撼树谈何易。”

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