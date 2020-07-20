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美卫生研究院院长称新冠病毒检测反馈严重滞后

2020年07月20日14:15  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿7月19日电（记者谭晶晶）美国疫情持续恶化，医疗系统和检测机构面临巨大压力。美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·科林斯19日表示，新冠病毒检测的平均反馈时间“滞后太多”，以致无法通过检测及时发现和隔离感染者。

　　科林斯表示，全美范围病毒检测结果反馈的时间太长，大大削弱了检测的价值。美国政府应加大新技术研发投入，以满足不断激增的检测需求。

　　美国知名临床诊断公司奎斯特诊疗近日发表声明说，全美新冠病毒检测需求量持续激增，使该公司检测结果反馈的速度下降，目前等待检测报告的平均时间为7天甚至更长。

　　18日，美国食品和药物管理局发布一项“合并检测”的紧急使用授权，允许奎斯特诊疗利用其新冠病毒检测技术同时对多达4人的拭子混合样本进行检测，一旦合并样本检测结果呈阳性，将重新检测每个人的样本。这是美国首次批准对新冠病毒进行“合并检测”。

　　美食品和药物管理局局长斯蒂芬·哈恩表示，批准“合并检测”可提高检测效率，同时可节省病毒检测设备。

　　据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至美国东部时间19日晚，美国累计确诊病例超过376.2万例，累计死亡病例超过14万例。《华盛顿邮报》19日刊文指出，政治机能失调、公共卫生投资匮乏、仓促重启经济等因素导致美国近期疫情持续恶化。

(责编：于洋、刘洁妍)
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