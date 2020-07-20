综合消息：中东多国新冠病例数持续增长 部分国家防控措施见效

新华社科威特城7月19日电 综合新华社驻中东地区记者报道：19日，中东地区多个国家新冠确诊病例数增加，但阿拉伯联合酋长国、卡塔尔等国单日新增病例数有所下降，显示出防控措施已有成效。

阿联酋卫生和预防部19日发布的数据显示，当天新增确诊病例211例，这是自今年4月2日以来阿联酋单日新增病例数最低值，累计确诊病例56922例，累计死亡339例，累计治愈49269例。

卡塔尔19日新增确诊病例340例，累计确诊106648例，累计治愈103377例，累计死亡157例。卡塔尔卫生部19日表示，卡塔尔近期单日新增确诊病例数逐日下降，住院接受治疗的新冠患者人数也明显减少，表明卡塔尔疫情已开始好转。

伊朗卫生部19日宣布，新增确诊病例2182例，累计确诊273656例；累计死亡14188例，累计治愈237788例。

沙特阿拉伯卫生部19日宣布，当天新增确诊病例2504例，累计确诊250920例，累计治愈197735例，累计死亡2486例。

土耳其卫生部19日表示，该国当天新增确诊病例924例，累计确诊219641例，累计死亡5491例，累计治愈202010例。为防控疫情，土耳其已经暂停飞往伊朗和阿富汗的航班。

巴勒斯坦卫生部19日公布数据显示，当天新增确诊病例465例，累计确诊10052例，累计死亡65例，累计治愈2095例。为遏制疫情蔓延，巴勒斯坦继续实行宵禁与周末出行限制，继续对拉姆安拉、希伯伦、纳布卢斯、伯利恒四大主要城市实行封锁。

阿尔及利亚19日新增确诊病例535例，累计确诊23084例，累计死亡1078例，累计治愈16051例。阿尔及利亚交通部门说，该国旅游和交通行业因疫情受到巨大影响。阿尔及利亚航空公司因取消了数千个航班，目前损失约合1.3亿美元，到2020年底可能达到2.7亿美元左右。

埃及卫生部19日说，当天新增确诊病例603例，累计确诊87775例，累计治愈28380例，累计死亡4302例。埃及社会团结部19日发表声明说，埃及21个省的505所幼儿园将重新开园。

也门卫生部19日称，当天新增确诊病例25例，累计确诊1606例，累计治愈712例，累计死亡445例。也门受战争影响，医疗系统破坏严重，新冠病亡率一直居高不下，目前已达到27.7%。

还有一些国家19日更新的累计确诊病例数为：伊拉克92530例，约旦1218例，科威特59204例，突尼斯1374例，摩洛哥17236例，阿曼66661例，黎巴嫩2859例。（执笔记者：王薇；参与记者：陈霖、郑思远、王峰、张淼、黄灵、陈文仙、陈斌杰、涂一帆、杨元勇、李碧念、苏小坡、马意翀、熊思浩、李良勇、潘晓菁、冀泽、郑一晗）

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