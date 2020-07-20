综合消息：非洲新冠确诊病例超70万

新华社达累斯萨拉姆7月19日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心19日数据显示，非洲地区累计报告新冠确诊病例701573例，累计死亡14937例，累计治愈369120例。

目前非洲54个国家已全部出现新冠疫情，疫情较为严重的国家包括南非、埃及、尼日利亚等。南非累计确诊病例超过35万例，埃及和尼日利亚累计确诊病例分别超过8.7万例和3.6万例。

非洲疾控中心近日发布报告说，为防控新冠疫情，已有40个非洲国家处于“全面关闭边境”状态，34个国家实施宵禁。

尼日利亚外交部长杰弗里·奥尼亚马19日证实，他的新冠病毒检测结果呈阳性，目前正在医院隔离治疗。奥尼亚马当天在社交媒体上介绍，他在出现咽喉疼痛症状后接受了新冠病毒检测，18日进行的第4次检测结果呈阳性。奥尼亚马是尼总统新冠疫情应对工作组成员之一。据当地媒体报道，尼日利亚自2月底确诊首例新冠病例以来，已有多名高官感染新冠病毒。

加纳新闻部19日说，加纳总统阿库福-阿多新冠病毒检测结果呈阴性，将于20日返回办公室工作。因身边一名工作人员感染新冠病毒，阿库福-阿多从4日开始为期14天的自我隔离，隔离期间通过电子设备远程办公。截至19日，加纳累计报告新冠确诊病例27060例。

卢旺达部分符合防疫要求的礼拜场所19日重新开放。这些礼拜场所采取的防疫措施包括测量有关人员体温，以数字支付方式收取捐款，确保信徒保持社交距离、戴口罩、清洁手部等。

津巴布韦卫生部门近日表示，该国中部省奎鲁市一家私立医院因一名患者感染新冠病毒而被迫关闭，为防疫情蔓延，所有病人被转移，全体工作人员开始自我隔离。（执笔记者：李斯博；参与记者：王守宝、高竹、吴长伟、邢建桥、荆晶、许正、赵宇鹏、张改萍、张玉亮、文浩、郑扬子、王松宇、吕天然、郭骏、杨梦曦）

(责编：于洋、刘洁妍)