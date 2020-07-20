美国加州：公校、私校秋季均上网课

人民网旧金山7月19日电（记者 邓圩）4个多月没有到校后，加州中小学生盼望的秋季入学也几乎落空。加州对秋季入学的指导是一刀切——暂停开放校园，继续网课。州长纽森（Gavin Newsom）周五在在线新闻发布会上说，除非某些学区能够满足特定标准，否则加州大多数学校将恢复远程教育。只有连续14天不在州重点监控名单中的县，才可能开展课堂教学。

纽森表示，学校如何确保课桌之间的社交距离是一个必须解决的问题。据了解，加州所有615万学龄儿童，无论他们就读的是公立学校还是私立学校，都将受到这个指导方针的管理。而各大学也将遵循这些指导方针。

针对家长们所诟病的加州在线教育质量，据了解，加州新签署的预算中包括53亿美元的额外资金，以确保高质量的教育。

另外，学校重新开放必要条件就是口罩的使用。加州规定3年级及以上的学生必须戴口罩，还有“六英尺社交距离”——课桌之间的距离、老师和学生之间，以及每日要做体温检查。

事实上，围绕新学年开始，孩子们是应该在课堂上学，还是在网上上学，或是两者结合，加州的政府、学区、学校和家长一直在沟通。而隔离在家几个月的孩子希望返校的决心很迫切。纽森指出，未来的开学计划会考虑孩子们的学业和心理健康。

此外，有一点与教育无关，但却对家庭产生了巨大影响，那就是孩子们需要重返课堂，以便让一些家长重返工作岗位。

美国儿科学会本月早些时候表示，儿童应该回到教室。他们指出：“我们意识到，孩子们在课堂上的实际表现会更好。孩子们在学校得到的不仅仅是学术上的东西，他们还在学校学习社交和情感技能，获得健康饮食、锻炼、心理健康支持以及其他在网上无法得到服务。”

不开放秋季校园的决定背后的科学依据是加州目前有364,835例新冠肺炎确诊病例，7490人死亡，在该州的确诊病例中，仅洛杉矶县就有近15万例。

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