新华社大马士革7月19日电 通讯：稳物价、保民生、救经济——记叙利亚选民的期盼

新华社记者郑一晗

“今天对叙利亚人来说是一次机会，我们要选出代表人民发声、反映百姓困难的议员。”在叙利亚首都大马士革一处投票点，选民穆罕默德·马斯里如是说。

叙利亚议会选举19日举行，来自不同政党和以独立身份参选的1656名候选人角逐250个议会席位。

当地时间7时整，全国7000多个投票站面向选民开放。叙利亚选举高等司法委员会当天下午宣布，由于最后数小时选民的参与度提高，投票从19时延长至23时结束。

受新冠疫情影响，原定于4月13日举行的选举两次被推迟。考虑到近期叙境内确诊病例数出现较大增长，为避免疫情传播，相关部门对各投票站实施了消毒。记者在投票现场看到，工作人员普遍佩戴口罩，选民则被要求检测体温和消毒双手。

当被问及对当选议员的期待时，绝大部分受访选民都给出了相似的答案——稳物价、保民生、救经济。穆罕默德·马斯里告诉记者，叙利亚正处在经济危机之中，他希望议员们能够推动解决物价飞涨、电力短缺等事关民众日常生活的问题。

受战乱、经济制裁、疫情等多重因素影响，叙利亚经济日益恶化，粮食安全面临严重威胁。世界粮食计划署6月发布报告说，过去一年里，叙利亚粮价上涨幅度超过200%，水平已达到战争前的20倍。该组织估计，目前叙利亚有930万人粮食安全得不到保障，叙利亚人正面临一场“前所未有的饥饿危机”。

“我希望议员们能把促进工农业发展列为首要计划，因为这是粮食安全的主要保障。”选民阿里夫·塔维勒说，新一届人民议会除了要应对外部经济制裁，还应努力消除国内腐败，改善百姓生计。

很多候选人在竞选过程中承诺将挽救经济、修复基础设施等，他们在街边的横幅和广告牌上写下“携手走向胜利”“为了更好的明天”等口号，还有不少人通过社交媒体回应选民关切。

根据叙利亚宪法，议会每4年举行一次选举。与4年前的选举相比，本次选举覆盖的地区更广。根据人权观察组织的数据，随着近年来叙政府军在军事行动中不断收复失地，政府控制区已从2016年的占国土面积57%增至70%。但伊德利卜、拉卡等省份的部分地区仍被包括反对派武装在内的多个派别控制，为此，选举委员会在政府控制区内为来自这些地区的选民开设了投票点。

拉娜·哈桑就是一位因躲避战乱从外省迁来大马士革的选民，她期待即将产生的新议会将国家带向稳定和发展的轨道。

“在这样艰难的时刻，我们需要一个能肩负起责任、为人民干实事的议会。”拉娜·哈桑说。

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