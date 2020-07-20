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利比亚民族团结政府派兵攻打苏尔特

2020年07月20日10:26  来源：新华网
 

　　利比亚民族团结政府18日派兵向东挺进，希望近期夺回中部城市苏尔特。

　　东部武装“国民军”多名指挥官和一些目击者说，一支由大约200辆汽车组成的车队从西部港口城市米苏拉塔向东驶往塔乌尔加，其运送的是效忠民族团结政府的武装人员。塔乌尔加位于米苏拉塔与苏尔特之间，距离苏尔特大约三分之二路程。

　　“国民军”去年4月以来对首都的黎波里发起军事行动，一度攻至首都南郊。战局近来出现转变。民族团结政府在土耳其支持下陆续收复多处失地，夺回对的黎波里国际机场和首都郊区的控制，重新控制西北部大部分地区。

　　“国民军”大约半年前占领苏尔特。这座地中海沿岸城市位于的黎波里以东大约450公里处，有重要的石油出口港口，同时是通向利比亚东部“石油新月带”的桥头堡。利比亚中部城市朱夫拉的战略位置同样重要。

　　民族团结政府近日表示，打算从“国民军”手中夺回苏尔特以及朱夫拉一座空军基地。“国民军”则增派武装人员和武器，加强防守苏尔特。

　　卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区，获得联合国承认，得到土耳其和卡塔尔等国支持；国民代表大会与哈利法·哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，主要控制东部地区和南部产油区，得到俄罗斯、埃及和阿拉伯联合酋长国等支持。

　　土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢本月13日说，利比亚东部武装必须撤出苏尔特和朱夫拉两座城市，否则将面临军事打击。

　　埃及则释放信号说，如果利比亚民族团结政府在土耳其支持下试图攻打苏尔特，埃及“不会坐视不理”，可能出兵干预。埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西16日表示，不会容许埃及与利比亚接壤的西部边境面临直接威胁。

　　随着利比亚冲突局势新一轮升级，法国、德国和意大利三国18日发表联合声明，敦促各国遵守联合国武器禁运决议，“结束对利比亚愈演愈烈的插手行径”，否则法德意将考虑动用制裁手段。不过，一些媒体对这份声明表达质疑，指出法国曾支持利比亚“国民军”打击其他武装组织，同样属于插手行径。

　　联合国谴责境外战斗人员卷入利比亚乱局，虽然有联合国武器禁运决议，但大量武器不断流入利比亚境内。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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