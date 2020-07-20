英国大学出台新举措帮助中国学生入学

人民网伦敦7月19日电 针对即将到来的新学年，英国大学出台新举措，帮助中国学生入学，包括为中国学生包机、线上线下相结合的教学方式等。

此前，英国格拉斯哥大学、贝尔法斯特女王大学、曼彻斯特大学、利物浦大学等相继宣布，将与航空公司合作，帮助中国留学生赴英。例如位于贝尔法斯特的女王大学将提供包机，9月18日从北京直飞英国，费用与商业航班相似。该学校在声明中说，登机学生需要提供最近的新冠病毒阴性测试证明。若届时抵达英国的旅行者仍需被隔离，学校则负责将学生直接从机场送到校园，并提供住宿。

同时一些大学在秋季学期尝试线上线下相结合的教学方式，校园重新开放授课，也为无法旅行的学生提供在线教学，比如伦敦政治经济学院、伦敦大学学院、爱丁堡大学等。

伦敦帝国理工学院发言人表示，我们全力以赴支持我们的中国学生。在整个招生周期中，我们一直为国际学生申请人提供最新信息。秋季学期如期开学，校园将重新开放，新学期将转变为多模式学习。我们期待并欢迎中国学生，但同时学院也制定计划，无法旅行的学生在秋季学期可以接受高质量的远程学习。

英国大学联盟（UUK）最新调查显示，97％接受调查的大学确认将在今年秋季学期提供面对面教学，其中78所大学还表示，他们将在政府和公共卫生部门的指导下，为学生提供面对面的社交机会。该组织首席执行官阿利斯泰尔·贾维斯（Alistair Jarvis）表示，按照最新的健康指南，大学将为新学年制定详细的计划，并将在未来几周内定期为新生和回国学生提供最新信息。

英国大学工会（UCU）最新报告分析表明，疫情导致全球经济衰退，从而影响到2020/21英国大学的国际新生入学率至少降低1.5%，相当于约1.4万名学生，若加上因疫情耽误入学的人数则更多。英国文化协会（British Council）近期调查显示，计划前往英国的研究生中，约50％的人打算延期，约20％的学生或不再选择英国。

新冠疫情给英国大学造成了严重的财务问题，英国经济学教授彼得·道尔顿（Peter Dolton）认为，该问题源于英国高等教育对逐年增长的海外学生的日益依赖，尤其是来自中国的留学生。根据英国高等教育统计局（HESA）的数据，2006年至2019年间留英中国大学新生人数从2.5万人涨到9万人。而所有其他国家/地区的人数在这几年间几乎保持不变。同时近年来英国政府对高等教育的研究投资不足和大学退休金计划等问题都对大学财务产生了压力。此前英国智库财政研究所（IFS）称，预计疫情给英国高等教育部门带来的总亏损或在30亿英镑至190亿英镑之间，若没有政府救助，13所大学可能面临破产。（白天行）

(责编：燕勐、刘洁妍)