《世界遗产在中国》摄影展在东京开幕

日本观众正在欣赏《世界遗产在中国》摄影展。

人民网东京7月19日电（记者 刘军国）由日中友好会馆主办的《世界遗产在中国》摄影展7月15日在东京开幕。本次展览精选了张桐胜、王达军、田捷砚、刘世昭、周剑生、谭明、冯学敏等20余位中国摄影家拍摄的100幅图片，生动展示了中国长城、故宫、秦始皇兵马俑、敦煌莫高窟、梵净山、良渚遗址等55处世界遗产（文化遗产37处，自然遗产14处，复合遗产4处）的独特魅力。

受新冠疫情影响，半年来中日间多项文化交流活动被迫取消或延期。本次活动是在日本政府近期解除紧急事态宣言、文化设施全面恢复开放背景下举办的。在中日间人员往来依然受限的特殊时期，主办方希望通过本次摄影展，让日本观众不出国门即可开启“中国之旅”，感受中国深厚的文化底蕴与旖旎的自然风光，为增进中日两国人民相互理解与友谊贡献力量。

《世界遗产在中国》摄影展由文化和旅游部国际局策划并委托相关机构制作的。为向日本观众讲好中国故事，促进中日两国民心相通，日中友好会馆对展览进行了本土化设计。

为确保观众与工作人员健康安全，日中友好会馆根据日本政府和东京都相关规定，并考察学习东京多家文博机构做法，制定了详细周密的防疫措施。例如在日中友好会馆主页、宣传页及海报上刊登详尽的参观防疫须知；取消开幕式及讲座、音乐会等人员密集活动；在展场门口实施体温检测并提供消毒酒精；限制同一时间入场人数；展场内张贴保持社交距离等提示；为没戴口罩的观众提供口罩；为展场工作人员提供防护面罩、专用手套等防护支持；调查问卷由纸质改为二维码网上问卷；安排专业机构每天对展场进行消毒与清扫等。

多名观众通过网上问卷纷纷表示“中国果然幅员辽阔”“我对中国越来越感兴趣了”“展览让我切身感受到了中国世界遗产的魅力”“景色和建筑物都非常漂亮，我度过了一段愉快的时光”“我非常感动，感谢你们一直展示这么棒的作品”。

本次摄影展相关图片得到了北京市、贵州省、安徽省等文化和旅游局部门的大力支持。中国驻日本大使馆、东京中国文化中心、日中友好协会、日中文化交流协会、日中友好议员联盟等单位为展览提供后援支持。展览将展至8月5日，随后将在日中友好会馆美术馆社交媒体上继续展出。

日中友好会馆成立于1988年，是中日两国政府的共同事业，也是日中友好七团体之一。30多年来，日中友好会馆大力开展中日文化、教育和青少年交流，为推动两国友好交流与合作发挥了积极作用，成为促进两国民间友好的重要窗口和平台。

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