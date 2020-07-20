民权领袖逝世　亚特兰大无限期降半旗志哀

美国黑人民权运动领袖、民主党籍资深联邦众议员约翰·刘易斯17日深夜病逝，终年80岁。他所代表的选区佐治亚州首府亚特兰大市政府18日宣布，该市所有公共建筑将无限期降半旗，以纪念这位民权斗士。

亚特兰大市长凯莎·兰斯·波顿斯发表声明说：“亚特兰大人遇到麻烦时总向刘易斯议员寻求咨询、指导或帮忙。不管他的行程多忙，他在华盛顿担的职责多重，他总是回应（选民）。”

与刘易斯同时代的民权运动人士、马丁·路德·金的助手科迪·廷德尔·维维安也17日去世，终年95岁。美国全国橄榄球联盟(NFL)亚特兰大猎鹰队的老板亚瑟·布兰克说，亚特兰大一天之内失去两位时代偶像。

刘易斯1987年在佐治亚州当选民主党国会众议员，一直连任至去世前，他所代表的选区包括亚特兰大四分之三的区域。维维安则一直住在亚特兰大。

美联社报道，刘易斯的葬礼可能在亚特兰大举行，不过他的家人暂未发通告。

美国总统唐纳德·特朗普18日下令，当天全美所有公共建筑、海内外军事基地、美国驻外使领馆以及海军舰艇降半旗，对刘易斯逝世表示哀悼。

刘易斯是非洲裔美国人，1940年2月生于美国南部亚拉巴马州。在上世纪60年代美国反种族隔离运动中，他曾担任学生非暴力协调委员会主席，1963年8月与美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金等人共同组织了“向华盛顿进军”大游行活动。2019年12月，刘易斯宣布确诊罹患胰腺癌。（王宏彬）【新华社微特稿】

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