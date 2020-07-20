崔天凯：破坏“一国”就是破坏“两制”

人民网华盛顿7月19日电（记者 吴乐珺）当地时间19日，中国驻美大使崔天凯接受美国有线电视新闻网（CNN）“GPS栏目”主播扎卡里亚采访，就中美关系、中国抗击新冠肺炎疫情、香港问题、南海问题等回答了提问。

崔天凯表示，中华文明的历史长达5000年，比美国历史要长得多。中华文明有很强的延续性。中国人民仍在坚持不懈推进国家现代化进程。我们跟世界上任何其他国家一样，有权利把自己的国家建设成一个繁荣富强的现代化国家。对美国而言，根本性问题就是美国是否准备好或者说愿意同另一个有着不同文化背景、政治和经济制度的国家和平共处，合作应对众多且仍在不断增加的全球性挑战。这是一个必须作出的根本性选择。

在抗击新冠肺炎疫情方面，崔天凯指出，疫情发生初期，人们对这种全新的病毒、对它的严重程度和传播途径等几乎一无所知。中国从一开始就已经向世卫组织报告了当时称之为“不明原因肺炎” 的一些病例。早在1月4日，中美两国疾控中心已就这一新病毒进行了沟通。这是一个不断加强全球合作、加深认识、加大各国间协调应对的过程。疫情仍在发展，中国正与世卫组织和各国科学家开展科研、科技合作，以追溯病毒的起源，更好了解其传播途径，研究如何遏制疫情发展、治病救人以及研发疫苗。

对于南海问题，崔天凯指出，中国在南海的领土主权和海洋权益主张有充分历史和法理依据，在领土主权问题上的立场非常坚定。尽管如此，中方仍愿同其他声索国通过外交谈判解决争端。但一些国家，尤其是美国，千方百计想要插手，在该地区派遣军力，强化军事存在，强度、频度都非常高，而美国至今还不是《联合国海洋法公约》缔约国 。

在香港问题上，崔天凯表示，中国治港的指导方针仍然是“一国两制”，现在没有改变，将来也不会改变。新出台的香港国安法就是为了坚持和完善“一国两制”，使香港更加稳定，香港居民也好，外国投资者也好，人人都享有安全。根据香港基本法，一些全国性法律确实适用香港，如涉及国家主权、领土完整以及统一等，这也是必须的，否则“一国”就不存在了。如果“一国”的基础被动摇或破坏，“两制”也就无从说起。因此，破坏“一国”就是破坏“两制”。

对于有美政客捏造所谓中国在新疆强制实施包括绝育和堕胎在内的计划生育的谣言，崔天凯指出，过去40多年来，新疆的维吾尔族人口增长了一倍以上，从增长率来看，较之全国人口和汉族人口都要高很多。崔天凯认为美方有关说法完全是荒谬的捏造。

崔天凯表示，中方愿同特朗普总统及其政府开展合作，致力于在中美这两个伟大国家之间建立更加稳定、强健的关系。中美要找到两国日益扩大的共同利益，开展有利于两国人民共同利益和国际社会更广泛利益的合作。同时，必须以建设性的方式管控好分歧。中美作为对自身和世界都肩负重责的世界大国，制定政策时必须充分认识到我们在应对日益增长的全球性挑战中存在共同利益，要因应国际社会对我们的共同期望，不应让怀疑、恐惧甚至仇恨来绑架外交政策。

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