中国北斗为全球提供更优服务（国际论道）

6月23日，中国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星在西昌卫星发射中心点火升空。

新华社记者 江宏景摄

日前，北斗三号最后一颗全球组网卫星顺利升空，标志着北斗全球导航系统星座部署提前半年全面完成。这是由中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统，将为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。

中国北斗，闪耀苍穹，引发全球外媒的持续关注。“静态定位精度将达到厘米级”“壮大了世界卫星导航力量”“全球半数以上国家都在使用”……各大外媒从不同角度聚焦北斗，点赞中国的自主创新能力与国际合作精神。

运用范围十分广泛

“中国将北斗系统定位为新一代技术的关键，将推进其在经济、军事和防灾等领域的广泛应用。”日本《朝日新闻》在报道北斗全球组网消息时称，北斗系统除向汽车、船舶和智能手机等用户提供位置和速度等信息外，还具备通过卫星收发文字信息的功能。2018年底，北斗系统覆盖区域扩大至全世界。据悉，北斗系统完成组建后的静态定位精度将达到厘米级。

俄罗斯塔斯社报道了北斗系统的发展历程。报道介绍说，自2000年以来，中国一直在创建自己的北斗全球卫星导航系统。目前，中国已经开发了其导航系统的三代卫星，可为全球提供精确的定位服务。

美国《太空新闻》网站指出，北斗是一项重要的太空基础设施，将给中国带来民用、商业和军事领域的诸多好处。

“北斗导航系统的运用范围十分广泛。”法国《费加罗报》指出，在自然灾害期间，该系统在人员引导、为采矿业和农业提供定位服务、传送信息等方面能够发挥作用。

路透社日前援引学者观点说，与此前的类似系统相比，北斗系统在某些方面具备优势，如部分信号的精度更高、星座维护更容易等。

英国《每日电讯报》援引专家观点称，在亚太地区，北斗系统使用三种轨道卫星，该系统能有效抵制城市和森林等遮蔽环境造成的信号干扰。

不少外媒关注到，“高大上”的北斗导航系统正“飞入寻常百姓家”，为人们的日常生活带来更多便利。《日本经济新闻》注意到，中国国内销售的智能手机70%以上可以接收北斗信号，今后中国还将推进北斗与5G和物联网的融合。法国《费加罗报》也指出，北斗导航系统现已服务于中国的智能手机、出租车、公共交通及私家车。

减少对外技术依赖

目前，全球共有四大卫星导航系统，分别是美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧洲的伽利略以及中国的北斗。外媒普遍认为，北斗系统的建设和完善，使中国拥有了独立的卫星导航系统，同时也为世界各国提供了更多的卫星服务选择。

英国《每日电讯报》网站称，中国的北斗导航系统有能力与世界另外三大卫星导航系统进行竞争，并向依赖美国技术的其他国家提供替代选项。据日经新闻网报道，早在2018年，中国开发的北斗卫星在轨运行数量已经超过美国的GPS，在世界2/3的国家上空可见数量最多，可谓“进展神速”。

美联社的文章称，中国成功发射北斗最后一颗组网卫星，“标志着中国在航天大国的发展道路上更进了一步”。文章指出，北斗系统可提供覆盖全球的授时和导航服务，成为美、俄、欧三大导航系统以外的又一选择。

“北斗三号系统的运行是一个大事件，”法新社援引美国哈佛-史密森天体物理学中心天文学家乔纳森·麦克道尔的话说，“中国拥有了独立于美国和欧洲的导航系统。”英国《每日邮报》援引分析人士的观点指出，北斗系统是中国最雄心勃勃的事业之一，是一项“非凡的壮举”，是中国减少对外国技术依赖的举措的一部分。澳大利亚空间工程研究中心主任安德鲁·登普斯特也指出，北斗是一项重大突破，因为它意味着中国可以完全独立地使用自主导航系统，不再依赖任何人。

英国广播公司评论称，北斗最后一颗卫星进入预定轨道，让中国作为主要空间力量向前迈进了一步。《日本经济新闻》的报道认为，定位卫星对防卫和经济政策必不可少。北斗系统完成组网部署表明，中国政府将太空领域定位为重要领域。中国推进太空开发，并将发射火星探测器，目标是进一步向太空强国迈进。

中国积极开放北斗

北斗是中国的，也是世界的。近年来，开放的北斗正加速拥抱世界，“圈粉”更多国家。目前，中国北斗已先后与GPS、伽利略、格洛纳斯建立了兼容共识基础上的合作机制，并向上百个国家提供服务，用户数量达到“亿级以上”水平。完成全球组网的中国北斗，将为世界各国人民带来更加美好的体验，为经济全球化注入新的活力。正如《日本经济新闻》所说，北斗系统在全球应用推广、开展国际合作方面取得了诸多成果。

巴基斯坦联合通讯社称，巴基斯坦是中国以外第一个使用中国全球卫星导航系统的国家，有关项目帮助巴基斯坦以更低成本和更高效率进行基础地理测量、土地管理和港口调度等工作。

《柬埔寨之光报》刊文称，北斗系统在亚太地区运行良好。该报引述印度尼西亚卫星设备销售代理商的评价说，北斗系统在印尼非常受欢迎，它提供了比同类设备更优质的服务。

俄罗斯卫星通讯社表示，看好中国北斗与俄罗斯格洛纳斯系统的合作前景。该社的一篇报道援引俄宇宙空间研究专家谢尔盖·菲里丙科夫的观点称，“远东、中东、东非乃至整个非洲都将需要中国北斗卫星导航系统提供的服务。毫无疑问，中国将成为世界的领头羊。”

“中国政府积极开放北斗。”日本《朝日新闻》指出，全世界一半以上国家都开始使用北斗系统。如果北斗系统在各国进一步普及，中国在安全保障和信息管理等领域的影响力将持续增加。美国彭博社报道指出，北斗是首个具有内置电信功能的卫星导航系统，全球售出的大多数智能手机芯片都将与北斗兼容。

日本《读卖新闻》指出，中国向包括“一带一路”国家在内的约120个国家和地区出口北斗卫星系统相关产品。法国国际新闻频道“法兰西24”指出，北斗全球卫星导航系统的建成，使中国实现了“太空丝绸之路”。

(责编：杨光宇、曹昆)