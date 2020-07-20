为世界经济注入信心和动能

施耐德电气设备工程（西安）有限公司的工作人员正在进行元器件的组装。

资料图片

6月4日，德资企业江苏贝卡润滑系统（昆山）有限公司内，中德员工正在讨论产品技术问题。

华雪根摄（影像中国）

6月19日，江苏一家企业的工作人员在广交会平台用英文介绍餐具产品。

赵启瑞摄（影像中国）

7月6日，海南自贸港建设的重大标志性工程海口美兰国际机场二期扩建项目T2航站楼主体工程完工。

石中华摄（影像中国）

复工复产取得积极成效、海南自贸港建设加速推进、第127届广交会顺利举办……中国坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济逐步企稳回升，对外商投资的吸引力持续增强。复苏重振的中国经济正为世界经济注入源源不断的信心与动能

线上参会同样大有收获

本报驻巴西记者 张远南

“在国际贸易领域，中国广交会有着非常重要的意义。不管是线下举办还是线上举办，我都不想错过。”罗德里戈是巴西一家贸易咨询公司的总经理，从上世纪90年代第一次到访中国后，他几乎每年都要到广州参加中国进出口商品交易会（广交会）。“我已经参加了超过30届广交会。广交会给我们带来更多机遇，我希望它能一直办下去。”

20多年来，罗德里戈见证了中国的飞速发展。每次来参加广交会，他都能感受到中国制造不断进步，中国在世界贸易中的重要性不断增强，“中国的产品、技术更新换代速度非常快。我们必须要经常参加广交会，走近中国制造，才能跟上发展的脚步”。

新冠肺炎疫情防控期间，罗德里戈本来担心无法来中国参会，听说本届广交会要在“云端”举办后，他很高兴。广交会开幕前，他便一直通过电话、网络等方式咨询如何“云端”逛展；开幕后，他在线上浏览相关网页，有针对性地查找建筑材料、电器等产品，每天在“云端”参会忙得不亦乐乎。

“线上参会，同样大有收获。”10天下来，罗德里戈直呼体验非常好，“我很惊讶，中国在如此短的筹备时间里，把广交会办得如此成功。线上逛展，我们不但可以查阅产品图片等信息，还能与供货商直接交流。”罗德里戈此次参会收获颇丰，精心挑选出200多个供货商并与其建立联系，目前正在进行进一步商谈，“我们将从新的供货商那里购买更多新产品”。

这些年，中国和巴西双边贸易持续升温，广交会上来自巴西的采购商也在逐渐增多。罗德里戈认为，中国制造业发达，产品质优价廉，对巴西采购商有极大吸引力。受新冠肺炎疫情影响，广交会等贸易展览会在线上召开，“‘云端’办展可能会成为新常态，这种改变也有积极意义”。罗德里戈认为，“云端”广交会打破了空间限制，参展商的数量大大增加；此外，采购商也无需远渡重洋来到中国，线上参会轻松便捷。

“云端”展会也对供货商和采购商提出了新的要求。“以前并非所有供货商都在意线上宣传、开拓市场，不少采购商也对线上采购流程不太了解。疫情防控期间，展会在线举行使得双方都需要拓展思路，努力学习在线开展业务的技巧。”罗德里戈说，这种变化从长远来看符合全球数字经济发展趋势，也为各国企业开辟了更广阔的空间，创造了更多的商机。

“全球贸易不能停滞。特别是在疫情防控当下，贸易对各国经济发展具有重要推动作用。”罗德里戈认为，广交会的举办有利于促进巴中贸易进一步发展，对全球贸易的稳定发展也至关重要，“广交会拉近了中国与全球市场的距离，也再一次证明，中国开放的大门会越开越大。”

（本报里约热内卢电）

海南自贸港建设为低碳经济育新机

本报记者 黄晓慧

6月13日，海南自贸港首批重点项目集中签约仪式在海口举行，法国电力集团（以下简称法电）作为签约企业之一，将深度参与海南的低碳经济开发，覆盖智慧能源、区域能源服务和低碳出行等领域。

“海南良好的生态环境和开放、包容、创新的发展环境，将吸引越来越多的外资企业投资。”近日，法电集团副总裁兼中国区总裁傅楷德在接受本报记者专访时表示，期待能抓住海南建设自由贸易港的巨大机遇，落地更多的低碳创新项目。

早在2016年，法电就因低碳经济与海南结缘。当时，法电为三亚市制订了节能减排行动方案，并通过特许经营的方式开始为海棠湾的酒店群和商业体提供集中供冷、生活热水供应等能源服务。

海南对绿色发展的重视与支持，与当地合作伙伴长丰能源的良好互信，在三亚区域供冷项目取得的成效，都是法电选择继续投资海南的原因。“我们在三亚的区域供冷项目能大幅提升能源效率，每年可减少二氧化碳排放8.79万吨，支持当地的低碳智慧城市发展。”傅楷德说。

在傅楷德眼中，海南拥有得天独厚的地理条件，蕴藏着丰富的太阳能和风能资源，再加上自贸港的利好政策，新能源产业有无限的发展潜力。“这与法电的产业理念十分契合。我们生产的电力90%是清洁电力，致力于提供智慧低碳的能源解决方案，助力海南经济加快向绿色低碳转型。”

今年，法电和长丰能源在三亚市开始建设新能源汽车换电站网络。海南正在积极进行新能源汽车发展布局，计划在2030年实现全岛使用新能源汽车。傅楷德表示，法电计划与长丰能源合作，在全岛投资建设150—300个新能源汽车换电站，为自贸港的基础设施建设提供支持。

感受到海南建设自贸港的机遇，傅楷德经常对外“推介”海南：“海南正致力建设国际一流的自由贸易港，吸引全球的投资者。政府对外资持开放的态度，出台一系列利好政策，如免征进口关税，降低非关税壁垒，对企业和个人减免所得税等。政府将为外资进驻海南提供更多便利，设立自由贸易外汇账户、简化外国人入境签证手续。”他相信海南将吸引越来越多的企业、机构和人才。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，给世界经济发展带来巨大挑战。中国经过艰苦努力，疫情防控阻击战取得重大战略成果，中国经济开始复苏重振。傅楷德认为，数字经济的腾飞和技术创新的涌现，为中国经济释放了新的增长动能。海南自贸港的建设也表明了中国扩大对外开放的决心，中国经济正加快迈向高质量发展。

“全球应向合理、低碳的经济发展转型，尊重地球生态平衡。”傅楷德认为，为达成这些目标，国际合作将继续扮演重要角色，法中两国应当携手在低碳转型的大背景下努力推动经济复苏发展。

在中国市场获得广阔发展空间

赵国华

在疫情防控常态化背景下，施耐德电气高效、有序复工复产，甚至超越了平时的产能，开足马力追赶生产进度。得益于全球供应链的协调配合、数字化运营以及与合作伙伴的相互助力等因素，施耐德电气今年再次进入高德纳全球供应链25强榜单，排名从去年的第十一位提升至第四位。

1994年我赴华工作，这些年来见证了中国日新月异的发展进步。尽管外部环境发生深刻复杂变化，中国人民的拼搏与韧劲从未改变过。正是这种精神让中国一路披荆斩棘，在经济、社会、民生等各方面都取得举世瞩目的成绩。今年，面对新冠肺炎疫情挑战，中国采取最严格的防控举措，在常态化疫情防控中加快恢复经济社会运行秩序，这让我再次感受到中国人民万众一心、攻坚克难的力量。

施耐德电气也在中国发展过程中不断壮大。1995年，施耐德电气做出在华扩大投资的决定，开始大规模投资建厂；1999年，在中国设立研发中心，在引进先进产品技术的基础上，逐步建立起一体化的本土运营体系。今天，中国已经是施耐德电气全球第二大市场、三大研发基地之一。我有幸获得2019年度中国政府友谊奖，这份荣誉是对施耐德电气植根中国30多年、与中国社会共同成长的认可。

中国经济稳中向好的发展势头，让我们对中国市场越来越有信心。随着外商投资法全面实施，中国进一步加强知识产权保护，对内外资一视同仁，有助于包括施耐德在内的跨国企业在华获得更广阔发展空间。

我们充分考虑中国数字经济持续快速增长的经济前景，注意到新基建提速利好和社会需求的发展变化，认识到中国产业数字化升级不断加快的趋势，在今年4月向厦门新增投资以扩大本地研发和优化产业链，生产新一代数字化绿色电气产品。

今年两会传递出的政策信号，细致勾勒出中国下一阶段的发展路线图。特别是在高质量发展、产业转型升级、生态环保、新型基础设施建设、推进更高水平对外开放等议题方面的新思路新举措，给予企业更多确定性。我们能够相应地制定、调整发展的方向和战略，发掘更多的业务机会，与中国客户和合作伙伴齐心协力，一起成长。我相信，中国经济将乘风破浪，变得更加强大，也将为世界经济复苏注入新能量。

（作者为施耐德电气集团主席兼首席执行官、2019年度中国政府友谊奖获得者，本报驻法国记者葛文博采访整理）

深度参与中国的发展与成长

阿尔贝托·勒武隆

中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济社会运行秩序加快恢复。据多个国际机构预测，今年中国经济将保持正增长，这对于全球来说是个好消息。目前疫情尚未结束，但中国投资和内需领域都在加速恢复和增长，无疑将拉动中国经济复苏重振，也有助于带动其他国家经济恢复发展。

2009年，我来到中国学习、工作。10多年来，我亲眼见证了中国各领域的变化与进步，网购、移动支付等极大便利了中国民众的生活，可持续发展意识不断增强，环境状况不断改善。

我目前在西班牙商会北京分会工作，负责西班牙企业与中国企业和市场的交流与对接。这让我对中国的开放步伐、营商环境变化有了更深刻的认识。新冠肺炎疫情防控期间，北京市政府对在京西班牙企业复工复产给予很多帮助，不仅主动致函了解这些企业面临的困难，还指定专人做好“一对一”服务，提供尽可能的帮助，目前在华西班牙企业的生产经营活动正在逐步恢复正常。对此，我们深表感激。

去年，中国通过了外商投资法，这是一个激动人心的好消息。这一法案的通过扩大了中国对外资开放的领域，鼓励外国投资者长期经营。这也是中国进一步扩大开放迈出的重要一步。在中国这样发展迅速的市场，外商投资法的实施可以使外资更好开展企业合作，更深度参与中国的发展与成长，获得更多机遇，实现共赢。

近年来，中国的营商环境持续改善。中国政府不断探索更加开放的市场环境，扩大对外开放举措，推动制度创新，实现更高水平的对外开放。中国在全球价值链中的地位不断上升，企业科技创新水平不断提升，中国对于知识产权的保护力度也在不断加大。考虑到中国市场的广度和潜力，相信中国对外国投资的吸引力会越来越大。

中国将为世界经济恢复与重启带来新的机遇。一方面，中国继续扩大在海外投资，与各国分享科技进步成果，将有助于当地经济增长并创造就业；另一方面，中国本土市场消费需求的回升，也将给外国企业发展注入动力，成为拉动世界经济复苏的引擎。目前，世界各国都在探索平衡疫情防控与经济社会发展，这意味着挑战，也蕴含机遇，期待各国可以扩大合作，从危机中寻找机遇，推动经济社会发展。

（作者为西班牙商会北京分会会长，本报驻西班牙记者姜波采访整理）

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《 人民日报 》（ 2020年07月20日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)