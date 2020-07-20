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美欧数字服务税争端升级

本报驻美国记者  吴乐珺

2020年07月20日05:56  来源：人民网－人民日报
 

　　美国贸易代表办公室近日发布公告称，拟对价值约13亿美元的法国进口商品加征25%的关税，以报复法国拟开征数字服务税。此外，美方开始对欧盟以及奥地利、捷克、意大利、西班牙和英国等已执行或正在考虑数字服务税的国家和地区发起“301调查”。外界普遍认为，数字服务税争端凸显出美欧经贸分歧加深。

　　美欧数字税纠纷由来已久。2019年7月，法国决定向部分大型跨国互联网企业征收3%的数字服务税，成为欧盟第一个征收数字服务税的国家。该税种涉及美国互联网巨头，引发美国方面强烈不满。美国贸易代表办公室去年12月认定法国数字服务税“歧视”美国互联网企业，并威胁对葡萄酒、奶酪等从法国进口的商品征收最高达100%的报复性关税。今年1月，美法同意在经合组织框架下就数字服务税收规则进行多边谈判，谈判期间法国同意暂停征收数字服务税，美国暂缓实施关税报复措施。

　　由于对谈判进度不满，美国于6月提议暂停多边谈判，并称如果欧盟继续推进征收数字服务税，美国将采取报复措施。美国财政部长姆努钦致信英国、法国、意大利、西班牙等国财政部长，表示反对修改全球税收法律，因为这将影响美国数字企业的领先地位。美国此举引发欧盟反对，欧盟负责经济事务的委员真蒂洛尼表示，如果今年不能针对数字服务税达成全球协议，欧盟将单独对谷歌、亚马逊、脸书和苹果等大型科技公司征税。法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔也表示，不管美方是否回到谈判桌前，法国决意今年开征数字服务税。

　　近年来，越来越多的国家认为，大型科技企业从本地市场上获得了巨大利润，但在纳税方面的贡献却十分有限，因此有必要对它们征收数字服务税。根据欧盟委员会2018年的数据，数字企业的平均有效税率为9.5%，而传统企业为23.2%。美国税务基金会的报告显示，截至今年5月，已有22个国家实施或提议设立某种形式的数字服务税。有分析认为，欧盟也在将数字服务税作为增加财政收入的方式，以填补因大规模刺激经济而产生的财政缺口。

　　针对以数字服务税为主的国际税收新规则，经合组织正协调全球近140个国家进行谈判。此前各方希望在今年7月达成协议，并于明年开始实施一项全球数字服务税。但由于疫情影响以及各方意见分歧较大，谈判进展缓慢。

　　“各国必须就对科技巨头征税达成一致，否则将面临贸易战的风险。”经合组织秘书长古里亚呼吁各方努力促成这一问题解决，以缓解贸易紧张局势。

　　（本报华盛顿7月19日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月20日 16 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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