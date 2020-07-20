韩国出台供应链保障政策

韩国政府近日公布“材料、零部件和设备2.0战略”，大幅扩充相应供应链管理名录，并加大对尖端产业与国内制造业扶持力度。根据该战略，韩国将供应链重点政策管理产品从现有的100个增加至338个，将通过多重措施保障它们的稳定供应。

为提升战略性新兴产业的技术竞争力，韩国计划在2022年前为研发领域投资5万亿韩元（1美元约合1200韩元）以上，明年将对半导体、生物、未来汽车三大产业投入2万亿韩元。同时，政府还将选拔100家具有发展潜力的核心战略技术龙头企业进行重点扶持，确保其国际竞争力。

贸易保护主义抬头以及疫情对全球产业链的冲击给韩国的外向型经济带来挑战。韩国总统文在寅表示，贸易保护主义给韩国带来的影响远超过韩日贸易摩擦。在全球供应链因疫情面临挑战的情况下，韩国需要进一步加强官民合作，目标是成为材料、零部件和设备强国。

自4月起，韩国出口连续3个月出现两位数萎缩。韩国关税厅近日公布的数据显示，7月前10天韩国出口额同比减少1.7%至133亿美元，出口降幅有所收窄。从出口品目来看，船舶、半导体、乘用车出口有所增长，石油制品、汽车零部件、无线通信设备等出口则低迷不振。从出口对象来看，对中国的出口增长9.4%，对美国和越南的出口也有所增加。

韩国央行行长李柱烈表示，疫情仍在蔓延，韩国出口恢复缓慢，经济预期将难免受到影响。韩国开发研究院发布的报告指出，随着全球主要经济体重启，经济形势有望逐渐复苏，但由于欧美等主要出口市场仍面临疫情考验，韩国也将持续受到影响。

韩国今后5年还将投入1.5万亿韩元建立尖端产业园区，通过用地与税收优惠等措施加大扶持力度，并与企业、研究所等签署技术研发、招商引资的合作协议，吸引国内外供需企业开展合作。

韩国《东亚日报》报道称，韩国尖端产业仍面临人才不足的困境。要想改善这一状况，政府最重要的任务是支援基础设施和人才培养，同时应该引导市场的投资和创新，让企业走在创新的前沿。

（本报首尔7月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)