“云端”文化游加深中斐民众友谊

“希望疫情过后，我们能有机会去中国！”这是不少斐济民众近期参加斐济中国文化中心一系列线上活动后的感受。疫情防控期间，斐济中国文化中心在线上举办了多种多样文化交流活动，吸引了当地民众积极参与，帮助他们更好地了解中国，也加深了中斐民众间友谊。

“六一”国际儿童节期间，斐济中国文化中心与昆明市博物馆合作，在文化中心社交媒体平台推出动物主题展览《地球肖像》。憨态可掬的大熊猫，机灵乖巧的小松鼠……各式动物肖像画跃然网上，为居家的小朋友们增添了欢乐。8岁的米娅说，她希望将来有机会抱一抱可爱的大熊猫。米娅的父母表示，线上动物肖像展览让待在家的孩子们看到喜爱的动物，拓宽了他们的知识，也提升了孩子们对中国的兴趣。

针对斐济学校全面停课的情况，文化中心为苏瓦国际学校开设了“云”上中国文化网课。文化中心老师通过手机移动端，与每一位居家上网课学生的电脑连接，通过校方网络系统带领学生“云游”文化中心，网上观看图片展，介绍文创产品等。中国各地的自然风光、动画片《大圣归来》精彩画面、中国书法和乒乓球单打视频演示……大家还通过视频跟着文化中心老师，一起学习中国太极拳。

此外，文化中心还推出“云·游中国”彩云之南旅游推介系列活动，用“诗的远方，梦的故乡”等短片，向斐济民众介绍“最云南”的生活方式。

（本报堪培拉7月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)