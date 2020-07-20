中国—东盟农业合作前景广阔（患难见真情 共同抗疫情）

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中国与东盟国家的农业合作发展势头良好，双方在中国—东盟科技合作伙伴计划框架下的农业技术合作也在持续加强。在共抗疫情过程中，中国—东盟农业合作交出了一份亮丽“成绩单”。

农业是中国与东盟国家开展经济合作的重要领域。中国海关总署日前发布的统计数据显示，今年1月到6月间，中国对东盟进出口延续增长态势，总额达到2.09万亿元，增长5.6%，其中农产品贸易占据很大比重。在农产品贸易额不断增长的同时，中国—东盟在农业科技领域的合作日渐深入，合作内容越来越丰富，合作形式持续创新。

“双方不断加强在农产品贸易、农业信息交流、农业技术创新等方面的双边及多边合作，中国与东盟国家在农业投资、贸易和技术领域的合作成果丰硕。”中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁近日表示。

“希望更多中国消费者支持我们的农产品”

泰国农业经济办公室日前表示，受中国市场需求旺盛的带动，泰国南部地区今年榴莲产量预计将达58.8万吨，同比增长22%。泰南地区是泰国榴莲的主产区，疫情未对泰国榴莲出口造成冲击。数据显示，今年前4个月，泰国榴莲对中国出口额高达5.67亿美元，同比增长78%。

中国是泰国连续3年最大的水果贸易伙伴。据泰国农业与合作社部统计，去年泰国向中国出口了122.51万吨水果，主要有榴莲、芒果、龙眼等。泰国商业部贸易政策与战略办公室主任屏差诺说，得益于中国市场需求旺盛，预计今年泰国水果出口总额将比去年增长10%。去年泰国鲜、冻、干水果出口的57.1%销往中国市场。

跨境电子商务为泰国扩大出口提供了新机遇。泰国副总理兼商务部长朱林不久前在中国电商平台直播间向中国消费者介绍泰国水果。朱林表示：“泰中跨境电商合作潜力巨大，希望更多中国消费者支持我们的农产品。”

与中国的农产品贸易给东盟国家的农业发展带来更多动力。6月9日，中国和柬埔寨关于柬埔寨鲜食芒果输往中国植物检疫议定书交换仪式举行。这是继香蕉后，柬埔寨又一个可出口至中国的水果品种。柬埔寨农林渔业大臣翁沙空表示，已有20家柬埔寨的芒果种植公司提交了出口申请，柬埔寨有望每年向中国出口50万吨芒果，而柬埔寨2019年全年芒果出口量仅有5.8万吨。

柬埔寨最高国家经济委员会高级顾问梅·卡莱恩表示：“期待更多柬埔寨农产品水果进入中国巨大市场。非常期待正在谈判中的柬中自由贸易协定，这将极大地促进柬埔寨农业发展。”

专家指出，去年10月《中国—东盟自贸区升级议定书》全面生效，在原产地规则、贸易通关规定、服务贸易、投资领域等方面都降低了门槛，进一步释放自贸区实施的红利，有力促进了双边农产品贸易发展。

“中国伙伴极大帮助当地农业技术发展”

7月的菲律宾已进入雨季水稻播种时节，在位于吕宋岛中部的中国援菲律宾农业技术中心内，中方技术人员正在为菲律宾农技人员提供现场培训。中国专家已提前与各试验示范点对接，完成了种子、农药、化肥等生产物资的配送工作，各项工作有序推进。项目上的中菲籍员工克服困难，返岗率已达90%。该中心通过理论和实践课程、系统培训，帮助农户掌握杂交水稻相关技术，迄今已培训1000多名当地农技骨干，促进粮食增产2.1万吨。

“中国专家对菲律宾农业部门官员、技术员、农户等进行了培训，当地水稻增产明显。中国伙伴极大帮助当地农业技术发展和民生改善。”项目菲方主任西卡博士表示。

在柬埔寨金边的中国政府援柬农业项目中柬农业促进中心的试验田里，几位柬埔寨村民头戴浅绿棉布圆帽、赤脚站在田里，在中国技术人员的带领下，进行水稻新品种的引种试验。

疫情使柬埔寨的正常生产受到影响。“驻柬工作人员团结当地员工，努力保障生产运营，坚持开展技术培训等。”项目负责人介绍说，他们在金边市及各省开展木薯、蔬菜、水稻的引种试验，示范培训推广栽培管理技术、采后处理技术、农机应用技术。大米种植技术的推广，带动农户每公顷增产约1.5吨；稻鸭种养、稻渔技术的推广，带动农户每公顷分别增收900美元、1500美元。

农业科技合作已成为中国—东盟合作的重要领域。中国积极与东盟国家分享农业技术发展经验，在东盟国家开展了玉米种植、园艺作物栽培、饲料加工等示范项目，推广优良品种、农业机械、栽培管理技术，部分品种增产1倍以上。同时还启动中国—东盟科技合作伙伴计划，举办农业技术与管理培训班，有力促进了双方农业技术合作。

农业科技合作极大提升了当地农业生产力，为当地民生改善作出巨大贡献。“中国拥有发展农业的先进技术、雄厚资本和农业产业化的丰富经验，双方农业合作可促进当地农业加快转型升级。”柬埔寨王国皇家翰林院秘书长培欧·杨说。

“缅甸正努力提高农业发展水平，希望能够从中国获得更多农业技术和发展经验上的支持。”缅甸计划和财政部长吴梭温表示。

“双方在农业领域的合作大有可为”

眼下，中国—东盟农业合作领域不断拓展，从最初的海外直接种植、渔业捕捞发展到加工、仓储、物流、贸易等产业链各个环节，涉及粮食（水稻）、经济作物（橡胶、棕榈、木薯、甘蔗）等多种农产品，且呈迅速扩大趋势。中国在东盟国家农业投资的企业数量多、投资金额大、合作领域和产业链广泛。数据显示，2018年，中国对东盟国家农业投资流量占全球流量总额的27.5%。

中国—东盟农资商会会长龙文认为，中国农资产业具有先进的生产技术、优质的产品，农资货源供应丰富。东盟国家农资需求潜力大，其农产品在中国也有旺盛的市场需求，双方合作潜力巨大。

不少东盟国家人士表示，期待继续拓宽东盟国家与中国的农业合作领域，促进地区国家在基础设施、农业加工等领域的产业升级。这将有助于充分发挥相互间的区位优势、产业优势，实现中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景。

泰国农业与合作社部副部长塔玛纳表示，泰中在农产品贸易方面还有很大的合作空间，东盟与中国还可以通过合作促进区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的磋商与推进，这有利于继续深化地区经济合作。

“与中国加强合作是东盟一体化的重要推动因素，将极大促进区域内部资源、人力、资金更合理配置。”新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山表示。

“在共建‘一带一路’的大背景下，中国与东盟国家的农业合作日益深化，双方在农业领域的合作大有可为，展现出更广阔的合作前景。”许宁宁表示。

（本报曼谷7月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)