“我们感同身受，所以守望相助”（中外合作抗疫故事）

“木瓜琼琚，永以为好。”5月21日，重庆市外办，马上就要运向日本水户市和广岛市的100多箱防疫物资的箱子上写着这样一句话。重庆市外办领事处处长范青说，看着这些物资，她不由想起2月1日的那个凌晨。在重庆疫情防控最严峻的时刻，日本水户的友人送来了5万只医用口罩。

“真是雪中送炭！”范青说，当天凌晨1点多，她和工作人员一起在寸滩保税港接到这批口罩。物资很快派发到重庆防疫一线，发挥了作用。

“当时我在日本休假，每天都会收到重庆的疫情信息通报，我想为这座城市做点什么。”日本驻重庆总领事渡边信之坦言，他联系到重庆友好城市水户市和广岛市，两个城市听说情况后都很积极，从自己的医疗物资储备中拨出物资。水户市捐赠的口罩，是重庆收到的第一批境外捐赠物资。随后广岛市捐赠了3万多只口罩，也很快抵达重庆。

随水户市物资到来的，还有市长高桥靖的一封信。信中写道：在日本已经发现了患者，所以很多物品暂时无法立即取得，但是他们依然决定，将储备物资优先送到重庆，希望重庆市民早日重回安定的生活。

“中国人民知恩图报。所以当我们缓过一口气来，也联系了这些帮助过我们的朋友，看他们是否需要我们伸出援手。”范青介绍说，3月重庆一级应急响应尚未解除之际，就开始关心这些帮助过重庆的国际友人。

随着日本疫情形势发生变化，水户和广岛的防疫物资也开始告急。“一方面是投桃报李；另一方面，我们经历过疫情，对他们的困难，我们感同身受，所以守望相助。”重庆市外办副主任王雯说，在做好自身疫情防控的同时，重庆从并不宽裕的物资中分出来一些，分批开展对外捐赠。

从3月11日到目前，重庆市政府及有关区县、部门、企业、协会共向境外捐赠防疫医疗物资150批次，各类医用口罩256万只，其他各类防疫物资也数以十万计。除了回赠物资，重庆市还积极分享疫情防控的经验、派遣抗疫医疗专家……

对于重庆的无私援助，韩国、伊朗、意大利、西班牙、塞尔维亚等国家的政府机构、驻华使领馆、国际友好城市等先后发来感谢信。

“这不仅是政府之间的合作，还有很多市民和企业主动参与其中。”王雯说，“‘民相亲、心相通’，这不就是最好的诠释吗？”

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 15 版）

(责编：杨光宇、曹昆)