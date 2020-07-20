充斥强盗逻辑，注定不会得逞

美方不顾中方严正交涉，将所谓“香港自治法案”签署成法。专家学者接受记者采访时表示，此举严重违反国际法和国际关系基本准则，是对香港事务和中国内政的粗暴干涉，充斥着强盗逻辑。美方这种损人不利己的霸凌行为只会搬起石头砸自己的脚，打“香港牌”图谋绝不会得逞。

武汉大学法学院教授周叶中分析说，近年来，美国一些政治势力鼓吹“中国威胁论”，妄图以打压、颠覆等方式阻挠和遏制中国的发展。美方此举是不可能得逞的。美方所谓“制裁”，粗暴践踏了国际法和国际关系基本准则。中美关系因此遭受严峻挑战，责任完全在美方。

国际关系学院法律系主任毕雁英教授认为，美国对中国主权范围内的事项妄加评判、多方阻挠、甚至立法干预，滥用域外管辖，破坏了国际经济法律秩序。美方如此霸权行径，严重威胁了以主权为基础的国际秩序。

“美方所谓‘香港自治法案’没有任何理据。”北京航空航天大学法学院副教授、全国港澳研究会理事田飞龙说，美方以国内法手段干预他国内政，尽显其霸权本质和强盗逻辑。

专家学者们表示，美方所谓“香港自治法案”不可能撼动中国全面维护国家安全的决心，其图谋注定无法得逞。

“美方所谓‘香港自治法案’，违反了国际法和国际关系的基本准则，恣意插手干预中国内政，恶意诋毁抹黑香港国安法，是典型的强盗逻辑、霸凌行径。”毕雁英说，美方意图通过滥用“制裁”等手段，阻挠中国维护国家主权、安全、发展利益，这是绝不可能得逞的。

周叶中认为，香港国安法是根据中国宪法制定的法律，其实施的有效性取决于科学的立法、严格的执法、有力的支撑、完善的配套。香港国安法本就是针对外部势力的干涉，当然不会因为外部的干预而弱化。美方以自身的某些经济优势来胁迫香港，但香港在国际经济格局中的地位从来都不是美国的恩赐，其发展底气来自于祖国的强大支持，来自于“一国两制”方针的全面贯彻。我们应当客观评估影响，结合国家发展大局，全面审视香港在中外经济交流中的角色和功能，不断探索新机遇。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 06 版）

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