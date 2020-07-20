同舟扬帆起  乘风展新航（大使随笔）

萨摩亚位于浩瀚无垠的太平洋南部。这里风光旖旎，文化灿烂，是波利尼西亚文明的摇篮。中国与萨摩亚虽相隔万里，但情意绵长。早在150多年前，第一批华人便到萨摩亚定居，拉起了一条跨越重洋的历史文化纽带。

1975年建交以来，中萨关系快速健康发展，两国结下深厚友谊，成为不同幅员规模、社会制度国家间友好相处的典范。2018年11月，习近平主席同图伊拉埃帕总理及其他建交太平洋岛国领导人在巴布亚新几内亚举行集体会晤，一致同意将双方关系提升为相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，开创全方位合作新局面。

2020年是中萨携手抗疫、共克时艰的特殊年份，注定在两国关系史上留下浓墨重彩的一笔。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中萨始终守望相助、共克时艰，以实际行动践行人类命运共同体理念，奏响合作抗疫的感人乐章。

急难有情，情有馀兮。在中国疫情防控最吃劲的关键阶段，萨摩亚国家元首图伊马莱阿利法诺、总理图伊拉埃帕分别向中国领导人致函慰问，对中国为疫情防控所付出的巨大努力、采取的有效措施表示赞赏和钦佩。萨摩亚驻华大使亲自为萨在华留学生伴奏演唱《让世界充满爱》，用动人的音乐为中国、为武汉送去温暖与善意。萨摩亚国立医院的医护人员、孔子学院的同学们专门录制声援视频，用中文高呼“加油”，为中国抗疫鼓劲打气，充分体现了两国人民间的深厚情谊。在萨摩亚的华侨华人自发组织捐款捐物，驰援疫情防控。

滴水之恩，涌泉相报。萨摩亚公共卫生体系薄弱，全国医生不足百人，防疫用品完全依赖进口和援助。面对疫情挑战，中方对萨摩亚政府和人民的困难感同身受，尽最大努力通过物资援助、经验交流、信息分享等帮助萨方做好应对准备。中国政府在中国—太平洋岛国抗疫合作专项基金项下向萨政府提供援款，中国中央政府、广东省政府、惠州市政府、马云公益基金会、在萨中资机构和华侨华人等第一时间向萨方捐助抗疫医疗物资。中方安排萨摩亚卫生专家参加卫生专家视频会议，中国援萨医疗队及时传授中国防控经验，协助制定疫情防控指南。在5月中旬举行的中国和太平洋岛国应对新冠肺炎疫情副外长级特别会议上，萨摩亚与会代表感谢中国政府和各界为萨方抗击疫情提供支持，赞赏中方本着公开、透明和负责任的态度，及时采取有力防疫措施，分享抗疫经验。

中萨友好经得起考验。展望未来，我们坚信中萨关系必将更加坚固牢靠，两国人民友好必将更加深入人心。

（作者为中国驻萨摩亚大使）

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)