“香港维护国家安全法的颁布实施，是中国维护自身安全稳定的重要举措，属于中国的内政。”近日，哈萨克斯坦中国问题研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃在接受本报记者采访时表示，全力支持香港维护国家安全法的颁布实施，反对任何干涉中国内政的言行。

“香港特别行政区是中华人民共和国不可分割的一部分，中国完全有权依法制定和颁布相关法律，以维护国家安全。”沙伊梅尔格诺娃认为，香港维护国家安全法的颁布实施有助于防范、制止和惩治危害国家安全等犯罪行为，有助于全面准确贯彻“一国两制”方针，有效维护中国宪法和香港基本法共同确立的特别行政区宪制秩序。沙伊梅尔格诺娃强调，“任何外部势力对香港事务进行干涉的行为，都是完全不可接受的。”

沙伊梅尔格诺娃认为，“维护国家安全是繁荣稳定的基础和前提”。当前，国际社会面临的不确定不稳定因素显著增多，国际秩序受到严重挑战，社会紧张情绪上升。在此背景下，国际社会应团结一致、加强协作，而不是相互指责、加深矛盾。“香港维护国家安全法完善了维护国家安全的法律制度和执行机制，必将为香港的长治久安提供保障，为香港社会和经济健康发展打下坚实基础。”

“我对香港的未来发展充满信心。”沙伊梅尔格诺娃表示，香港维护国家安全法将筑牢国家安全堤坝，相信在安定团结的环境下，香港将更加繁荣、稳定。

（本报努尔苏丹电）

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 03 版）

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