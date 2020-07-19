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综述：新冠疫情加剧全球贫困儿童“三重苦”

2020年07月19日13:38  来源：新华网
 
原标题：综述：新冠疫情加剧全球贫困儿童“三重苦”

　　新华社北京7月19日电 综述：新冠疫情加剧全球贫困儿童“三重苦”

　　新华社记者

　　英国慈善机构救助儿童会日前发布报告说，新冠疫情大流行引发教育预算削减和贫困加剧，可能在今年年内导致全球至少970万名儿童永久失学。

　　新冠疫情带来的经济冲击，加剧了贫困和饥饿问题，贫困儿童受此影响正遭受着生存、健康与教育方面的“三重苦”。发展中国家特别是撒哈拉以南非洲、南亚、拉丁美洲等地贫困儿童受伤害尤其严重。

　　生存危机：营养不良加剧

　　疫情暴发后，大量学校关闭，导致以校餐为主要营养来源的近3.7亿名贫困儿童“断供”，全球儿童面临的营养不良风险加剧。

　　在拉丁美洲和加勒比地区，约有8500万名儿童依赖学校供餐。对其中1000万名儿童来说，校餐是每天最为可靠的食品来源。

　　在撒哈拉以南非洲，半数儿童生活在极端贫困中，校餐是多数儿童每天唯一正餐。疫情进一步加剧非洲粮食危机。《全球粮食危机报告》显示，全球面临重度粮食安全问题的人口中超过半数生活在非洲。

　　在南亚，6亿名儿童中有逾三分之一生活在贫困之中，他们主要依靠校餐免于饥饿。联合国儿童基金会日前警告说，在最严重情况下，预计六个月内，疫情将造成南亚再有1.2亿名儿童陷入贫困。

　　医疗危机：健康服务中止

　　疫情挤占大量医疗和其他社会资源，导致贫困儿童面临多方面健康威胁。

　　在贫困国家，医疗资源更多集中用于治疗新冠患者，原本脆弱的医疗系统和药品供应链被打乱，不少常规公共健康卫生服务中断或受影响，如安全分娩保障、疫苗接种以及疾病救治等，儿童健康和生命安全面临更大风险。

　　联合国儿童基金会日前发布的一份报告显示，疫情期间，世界各地接种疫苗的儿童人数出现“令人震惊的”下降。比如，今年前四个月的初步数据表明，完成百白破疫苗接种的儿童人数大幅下降，这是28年来全球第一次看到百白破疫苗接种覆盖率下降。

　　英国医学期刊《柳叶刀·全球健康》5月刊载的一份研究预测，在最严重情况下，六个月内，低收入和中低收入国家常规医疗服务将减少近45%，5岁以下儿童死亡率将上升44.7%。换言之，六个月内因无法获得常规医疗服务而死亡的5岁以下儿童数量可能增加120万名，受影响最为严重的地区是南亚，其次为非洲中西部、东部和南部。

　　教育危机：复课复学困难

　　为防控疫情，各国采取包括关闭学校在内的封锁措施，而众多贫困地区网络条件差，难以开展远程教育，导致大量儿童失学；同时，童工现象增加，疫情后返校难度加大。

　　受疫情影响，非洲50余国关闭学校，约6亿名学生教育被迫中断。在撒哈拉以南非洲，近90%的学生家中没有电脑，82%的学生无法上网，远程教育难以开展。

　　有些教育中断的儿童被迫成为家庭劳动力。国际劳工组织和联合国儿童基金会联合发布的一份报告指出，疫情期间，在一些发展中国家，童工现象增加。

　　国际劳工组织总干事盖伊·赖德表示，疫情严重损害了家庭收入，许多儿童可能被迫加入劳动大军。

　　这份报告警告说，新冠疫情导致贫困增加。贫困率上升1%将导致一些国家童工数量至少增加0.7%。报告还指出，即便学校重开，一些父母也不再有能力负担子女学业，更多儿童可能被迫沦为受剥削的童工。（参与记者：张曼、刘赞、刘江、易爱军、王雪梅、孙一、钱泳文、刘海燕、包尔文）

(责编：燕勐、杨牧)
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