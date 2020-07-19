原标题：综合消息：美方粗暴干涉中国内政 严重违反国际法和国际关系基本准则——多国人士批评美国将所谓“香港自治法案”签署成法

新华社北京7月19日电 综合新华社驻外记者报道：近日，美方不顾中方严正交涉，将美国国会通过的所谓“香港自治法案”签署成法。多国人士在接受新华社记者采访时指出，美方行径是对中国内政的粗暴干涉，严重违反国际法和国际关系基本准则，其根本目的是借香港问题遏制中国发展。

乌克兰国家战略研究所高级研究员安德烈·贡恰鲁克说，美国等西方国家利用香港问题向中国施压，带有明显政治企图。香港是中国的香港，他国无权对中国内政进行干涉。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西表示，美国将所谓“香港自治法案”签署成法，企图在香港制造混乱。美国的做法表明，其仍然固守冷战思维和零和博弈观念，在国际上继续推行双重标准。

匈牙利工人党主席蒂尔默·久洛表示，香港事务是中国内政，美方将所谓“香港自治法案”签署成法是对中国内政的粗暴干涉，严重违反国际法和国际关系基本准则，对国际社会和平与稳定构成严重威胁。

巴勒斯坦人民斗争阵线总书记艾哈迈德·马吉达拉尼表示，坚定支持中国维护主权、领土完整和国家安全，反对外国势力以任何借口干涉中国内政。

乌兹别克斯坦国立世界语言大学教授库兹耶夫说，美国将所谓“香港自治法案”签署成法，根本不是关心香港人的“民主”“自由”，明显就是要牵制和遏制中国发展。

缅甸资深媒体人哥赛赛说，美国一向自诩“民主典范”，却无视国际关系准则。香港事务与美国毫无关系，美国跳出来无非是想极尽所能遏制中国发展。

叙利亚政治问题专家加桑·优素福说，美国将所谓“香港自治法案”签署成法，其根本目的是要破坏中国的和平稳定，打压中国发展。

巴西瓦加斯基金会国际法教授、巴西-中国研究中心主任埃万德罗·卡瓦略表示，美国政府企图以其国内法损害其他主权国家的利益，此举是美国政府一系列伤害和侵犯中国利益的措施之一。

菲律宾综合发展研究院客座研究员陈兴利说，美国政府以维护香港“民主”“自由”的名义来对中国发难只是一种包装，历史上美国煽动别国内部矛盾以达到遏制战略竞争对手目的的案例并不少见。

阿联酋扎耶德大学伊斯兰世界研究所前所长纳赛尔·阿里夫说，美国的做法伤害中美长期合作关系。在当前新冠疫情蔓延的形势下，世界需要中美合作，而不是对抗。（参与记者：郑一晗、李东旭、袁亮、熊思浩、蔡国栋、苏小坡、袁梦晨、杨柯、车宏亮、张东强、陈威华、赵焱、李斯博）

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