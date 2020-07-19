原标题：专访：“一带一路”倡议帮助塞尔维亚经济走出疫情影响——访塞尔维亚中国问题专家拉杰瓦茨

新华社贝尔格莱德7月19日电 专访：“一带一路”倡议帮助塞尔维亚经济走出疫情影响——访塞尔维亚中国问题专家拉杰瓦茨

新华社记者石中玉

塞尔维亚学者、中国问题专家伊沃娜·拉杰瓦茨日前在接受新华社记者采访时说，中国通过实施积极的财政政策等措施率先从新冠疫情的影响中逐步恢复经济，值得全球借鉴。中国还通过“一带一路”倡议帮助塞尔维亚走出疫情影响。

拉杰瓦茨现任塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任，长期从事与中国有关的研究工作。她说，受到疫情冲击，中国经济也受到不小影响。但大多数专家都认为，中国有能力应对疫情冲击。

事实也是如此，中国国家统计局发布的最新数据显示，今年第二季度中国经济增长由负转正，国内生产总值同比增长3.2%。

拉杰瓦茨认为，中国政府正尽一切努力减少疫情的影响，继续促进经济和社会发展。

拉杰瓦茨说，以塞尔维亚为例，“一带一路”倡议对塞尔维亚疫情后的经济发展就至关重要。依托“一带一路”倡议，包括中国交通建设股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、山东玲珑轮胎等中资企业在塞尔维亚建铁路、修高速、建工厂，促进塞尔维亚复工复产。

在6月17日举行的由中国山东高速承建的塞尔维亚伊维拉克—拉伊科瓦茨快速公路开工仪式上，塞尔维亚总统武契奇曾表示，快速公路建成后，沿线城市将连通E763高速公路，便利民众出行，大大改善地区投资环境，为增加就业、改善生活创造重要条件。

据中国驻塞尔维亚使馆商务处提供的数据，截至目前，中国在塞工程承包、投资类企业共有22家，中方员工约2600人，外方员工约1.5万人。疫情期间，除个别企业员工居家办公外，多数企业在做好安全防护的前提下施工生产，为塞尔维亚上半年经济发展做出重要贡献。据塞尔维亚海关统计，2020年前3个月，塞中贸易额为7.2亿美元，同比增长22%。

拉杰瓦茨说，在塞尔维亚疫情最为严峻的时候，中国提供的帮助体现了两国友谊，塞尔维亚将永远对此表示感激。

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