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民权运动领导人刘易斯逝世 美国降半旗志哀

2020年07月19日11:09  来源：新华网
 
原标题：民权运动领导人刘易斯逝世 美国降半旗志哀

（国际）（3）民权运动领导人刘易斯逝世 美国降半旗志哀

7月18日，在美国首都华盛顿，国会降半旗志哀。 美国民权运动领导人、民主党国会众议员约翰·刘易斯17日深夜病逝，终年80岁。美国朝野纷纷悼念，总统特朗普18日下令降半旗志哀。 新华社发（沈霆摄）

　　新华社华盛顿7月18日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国民权运动领导人、民主党国会众议员约翰·刘易斯17日深夜病逝，终年80岁。美国朝野纷纷悼念，总统特朗普18日下令降半旗志哀。

　　根据特朗普的命令，当天全美所有公共建筑、海内外军事基地、美国驻外使领馆以及海军舰艇降半旗，对刘易斯逝世表示哀悼。

　　白宫新闻秘书麦克纳尼18日发表声明说，刘易斯是“美国民权运动偶像”，留下了永远不会被忘记的不朽遗产。

　　美国国会众议院议长、民主党人佩洛西说，刘易斯是“美国民权运动巨人”，美国民众应将悼念化为激励，继续与种族和社会不公正现象做斗争。

　　美国民主党总统竞选人拜登，国会参议院多数党（共和党）领袖麦康奈尔，前总统奥巴马、小布什、克林顿和卡特等也发表声明表示哀悼。

（国际）（7）民权运动领导人刘易斯逝世 美国降半旗志哀

7月18日，在美国首都华盛顿，白宫降半旗志哀。 美国民权运动领导人、民主党国会众议员约翰·刘易斯17日深夜病逝，终年80岁。美国朝野纷纷悼念，总统特朗普18日下令降半旗志哀。 新华社发（沈霆摄）

　　刘易斯是非洲裔美国人，1940年2月生于美国南部亚拉巴马州。在上世纪60年代美国反种族隔离运动中，他曾担任学生非暴力协调委员会主席，1963年8月与美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金等人共同组织了“向华盛顿进军”大游行活动。刘易斯1987年在佐治亚州当选民主党国会众议员，一直连任至去世前。2019年12月，他确诊罹患胰腺癌。

(责编：燕勐、杨牧)
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