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特稿：漠视·歧视·无视——疫情放大镜下的“美式人权”

2020年07月19日10:25  来源：新华网
 
原标题：特稿：漠视·歧视·无视——疫情放大镜下的“美式人权”

　　新华社北京7月18日电 特稿：漠视·歧视·无视——疫情放大镜下的“美式人权”

　　新华社记者杨定都

　　联合国人权理事会第44届会议17日在瑞士日内瓦闭幕。美国人权问题在会上格外受到关注。长期以来，美国自身人权状况劣迹斑斑，却以“人权卫士”自居，不时对他国挥舞“人权大棒”，肆意侵犯他国人权，在人权问题上的“双标”昭然若揭。

　　漠视民众生命、歧视少数族裔、无视国际合作……今年，一场新冠肺炎疫情让美国的人权问题无处遁形。美国政府应对疫情的方式使美国长期存在的社会撕裂、贫富分化、种族歧视、弱势群体权益保障不力等问题持续恶化，令美国民众陷入深重灾难，令“美式人权”的虚伪性和欺骗性彻底暴露。

　　“‘山巅之城’的形象正渐行渐远。”美国《外交》杂志网站这样写道。

　　漠视——并非所有人的命都是命

　　“美国抗疫成了一场国家批准的杀戮。”《华盛顿邮报》日前一则报道触目惊心。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学17日发布的新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间17日22时35分（北京时间18日10时35分），美国累计确诊病例达3641539例，累计死亡病例139176例。

　　作为全球经济和科技实力最强、医疗资源最丰富的国家，美国第一时间就收到疫情预警，但很快沦为全球疫情重灾区，确诊和死亡病例目前均高居世界第一。现在，新冠疫情已超过心脏病成为美国排名第一的死因，因新冠病毒丧生的美国人数量超过了在越南战争、海湾战争、阿富汗战争和伊拉克战争中阵亡的美国人总数。

　　面对疫情，一些美国政客漠视民众的生命权和健康权，优先考虑选举政治和资本利益，忽视疫情预警，延误遏制病毒传播的最佳时机；随着疫情加重，他们不关注如何加强防疫，反而一再将抗疫问题政治化，频频“甩锅”和寻找“替罪羊”；在疫情尚未得到控制之时，他们又出于经济利益考虑，无视专家警告，迫不及待地放松防疫措施，导致疫情再次快速反弹……美国政府表现出的自利短见、任性低效和不负责任的态度，对美国当下疫情之严重难辞其咎。

　　在这场“美国悲剧”中，老年人被无情抛弃，养老院成为美国新冠肺炎感染率和死亡率最高的场所。

　　据《纽约时报》统计，截至7月7日，全美有1.4万家养老院出现新冠病例，共报告超过29.6万例确诊病例和超过5.5万例死亡病例，分别占全美确诊病例总数的10%和死亡病例总数的42%。

　　然而，美国一些精英似乎并不在乎。美国右翼媒体《每日连线》新闻网主编本·夏皮罗曾在访谈节目中宣称：“如果一个81岁老奶奶死在养老院，这虽然很悲惨，但美国人的预期寿命就是80岁。”得克萨斯州副州长丹·帕特里克也曾表示，支持以老年人的生命为代价“冒险重启美国经济”。

　　被牺牲的除了老年人，还有工薪族、非洲裔、拉美裔和穷人等弱势群体。英国《独立报》网站评论说，美国总是把人权挂在嘴边，却忽视自己的人权义务，对人民生命公然漠视。美国《赫芬顿邮报》网站援引耶鲁大学流行病学家格雷格·贡萨尔维斯的话说，美国政府应对疫情的拙劣表现“非常接近于默许的大屠杀”。

　　美国知名政治学者弗朗西斯·福山指出，疫情蔓延和大量本可避免的死亡是“美国政治腐朽的代价”。疫情原本应该成为抛开分歧、展现团结的机会，却进一步加深了政治极化。“政客将疫情视为攫取权力和党派利益的契机，代价则是众多美国人的生命。”

　　歧视——令人“无法呼吸”的偏见

　　“我无法呼吸……”这是美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德临死前的哀求。5月25日，他被白人警察用膝盖跪压颈部长达8分46秒后死亡，引发全球舆论哗然，美国各地爆发长时间大规模抗议示威。事发前不久，弗洛伊德就职的餐馆关门，他成为美国数千万新增失业大军中的一员。

　　回顾弗洛伊德的生平，从染病到失业再到丧命，他的种种不幸既是美国长期系统性种族歧视的结果，也是疫情期间美国少数族裔苦难加重的缩影。

　　“没有什么比这场疫情下的生与死更能体现美国的肤色差异了。”英国《金融时报》指出，比起白人，非洲裔和拉丁裔美国人更有可能从事维持社会运行所必需的工作，贫困率以及患有糖尿病、高血压等疾病的概率更高，也更易感染新冠病毒。

　　美国疾控中心6月25日公布的数据显示，美国非洲裔居民的新冠病毒感染率和致死率是白人的5倍，拉丁裔是白人的4倍。

　　统计显示，18岁至64岁美国人中，非洲裔和拉丁裔无医疗保险居民的人数是白人的两倍以上。高昂的医疗费用迫使大批少数族裔放弃治疗。此外，非洲裔和拉丁裔社区的医疗机构服务质量普遍不及白人社区。

　　美国全国城市联盟主席马克·莫利亚尔说：“医疗系统对非洲裔存在偏见，与白人相比，非洲裔患者接受的医疗服务更少，医疗质量更差。”

　　少数族裔不仅面临的感染、病亡风险更大，也更难抵御疫情带来的经济冲击。美国劳工部7月初发布的数据显示，6月份，美国白人失业率为10.1%，非洲裔失业率为15.4%，二者差距达到2015年5月以来最大值。美国《财富》杂志指出，疫情冲击下的种族就业鸿沟，揭示了美国就业市场历来对少数族裔的歧视和不公。

　　美国霍华德大学医学院非洲裔副院长采利娅·马克斯韦尔博说：“看看我们这个族群，这里是食品荒漠、交通荒漠、教育荒漠……一切有利健康的社会因素我们都不具备。”

　　无视——“将全球都置于风险之中”

　　在美国路易斯安那州加泰霍拉移民拘留中心，38岁的危地马拉人马文·卡纳维每天都在担惊受怕。

　　卡纳维和另外200多人同住在一个大房间里，共用盥洗室和厕所。这个移民拘留中心已发现大量新冠确诊病例，但管理者没有采取任何防疫措施，这让卡纳维深感担忧。他抱怨：“就连一块洗手肥皂都不给我们。”

　　美国一些政客不遗余力夹带私货，利用疫情推动反移民政策，把越来越多非法移民赶进拘留中心，却丝毫没有改善这些收容场所的卫生条件。美国入境和海关执法局说，6月初美国对一些拘留中心内的2万多名非法移民进行筛查，共确诊超过1700例新冠病例。

　　更令人震惊的是，美国经济和政治研究中心的一份报告指出，一些移民拘留中心暴发新冠疫情后，美国政府在未做检测的情况下，仍将关押在这些拘留中心的非法移民遣返回国，这无疑是在“出口”新冠病毒。包括美国华盛顿拉丁美洲研究所在内的60多家机构发表联合声明，谴责美国政府在全球疫情暴发期间继续驱逐非法移民，称这一行为“将全球都置于风险之中”。

　　据美国经济政策研究中心公布的数据，自3月起，美国入境和海关执法局共向13个拉美国家派遣135架次航班，其中危地马拉、牙买加、墨西哥、哥伦比亚和海地等国家报告在被遣返移民中查出确诊病例。

　　此外，美国还截留他国抗疫物资，争夺他国疫苗专利，禁止本国医疗物资出口，买断相关药品，加码对他国制裁……面对新冠病毒这一全人类共同的敌人，美国无视全球团结抗疫的迫切需要，仍打着“美国优先”旗号强推单边主义立场。

　　在国际社会共同抗疫的关键时刻，“退群”上瘾的美国宣布将于明年7月退出世界卫生组织。国际知名医学刊物《柳叶刀》主编理查德·霍顿称美国此举是“对全世界人民的暴行”。美国乔治敦大学全球卫生法教授劳伦斯·戈斯廷说，世卫组织正努力团结世界，而美国政府却在破坏国际合作。美国的做法将导致自身乃至全世界许多人丧命。

　　公道自在人心。一场新冠疫情，扯掉了“美式人权”的虚伪面具，更让全世界人民认清了所谓“自由灯塔”的人权真相。（参与记者：刘丽娜、骆珺、刘阳、黄尹甲子、马倩）

　　相关链接：

　　中国人权研究会文章：新冠肺炎疫情凸显“美式人权”危机

　　中国人权研究会文章：严重歧视与残酷对待移民充分暴露“美式人权”的伪善

　　中国人权研究会文章：贫富分化导致美国人权问题日益严重

(责编：燕勐、杨牧)
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