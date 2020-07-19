原标题：综述：阿根廷学者认为疫情未改变中国经济长期向好基本面

新华社布宜诺斯艾利斯7月18日电 综述：阿根廷学者认为疫情未改变中国经济长期向好基本面

新华社记者倪瑞捷

中国国家统计局最新发布的数据显示，今年二季度中国国内生产总值同比增长3.2%。阿根廷专家学者对中国短时间内克服新冠疫情影响、经济重回增长表示赞叹。他们认为，疫情没有改变中国经济长期向好的基本面。

阿根廷中国问题专家、国家参议院顾问卢卡斯·瓜尔达在接受新华社记者采访时表示，二季度中国经济增长由负转正显示中国经济正处于恢复性增长阶段。

瓜尔达表示，这一成绩是中国方方面面共同推动的结果。今年两会，中国政府没有提出全年经济增速具体目标，但没有动摇消除贫困的决心。中国政府持续加码政策以稳就业，中国全国城镇调查失业率6月环比下降表明这些政策是有效的。

瓜尔达说，疫情期间，中国增加信贷规模，提出减税计划，减轻企业负担，刺激民众消费能力。

瓜尔达认为，中国规模以上工业增加值二季度同比增长4.4%是大部分企业复工复产的结果。未来随着更多企业正常化运转，中国工业产出会更加乐观。

瓜尔达还称赞中国互联网经济的强劲表现。他说，虽然上半年中国消费同比下降，线下消费受疫情抑制，但线上消费增速和占比持续上升，不少电商平台逆势上扬，激发了新的消费潜能。

“乐观的经济数据展现出中国经济的强大韧劲，许多行业的良好表现以及对增长的迫切需求将让更多来自世界的目光转向中国。”瓜尔达说。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学阿根廷-中国研究中心研究员圣地亚哥·布斯特罗表示，对疫情的有效控制是二季度中国经济增长由负转正的重要原因。

在布斯特罗看来，多项数据显示出中国经济的稳定与复苏势头。在疫情导致世界经济大幅衰退的背景下，中国是较早展现出明显复苏势头的国家之一，这说明经济复苏的前提是有效应对疫情。

两位学者均认为，中国经济下半年前进步伐将更加迅速。

(责编：燕勐、杨牧)