原标题：联合国秘书长呼吁通过“新社会契约”“全球新政”消除不平等

新华社联合国7月18日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯18日发表演讲，呼吁通过“新社会契约”和“全球新政”消除不平等。

古特雷斯当天在“纳尔逊·曼德拉国际日”年度演讲中说，新冠大流行暴露了数十年来被忽视的风险，包括公共卫生系统薄弱、社会保障欠缺、结构性不平等、环境恶化和气候危机。新冠大流行是一场人类危机，但也为建立一个更加平等和可持续的世界提供了机遇。

他说，化解此次危机以及危机前业已广泛存在的不满，必须基于能够为所有人带来公平机会、尊重所有人权利和自由的新社会契约和全球新政。新社会契约和全球新政也是实现2030年可持续发展议程、气候变化《巴黎协定》和《亚的斯亚贝巴行动议程》等目标的唯一途径。

古特雷斯说，政府、人民、社会团体和企业之间的新社会契约应在所有人享有平等权利和机会的基础上，融合就业、可持续发展和社会保障。新社会契约能够保证年轻人有尊严地生活，保证女性享有与男性同等的发展机会，能够保护弱者和少数族群。

他说，全球新政应该在国际层面保证权力、财富和机会的更公平分配。新型的全球治理模式必须基于各国充分、平等参与全球性组织。发展中国家在全球事务决策过程中应该有更大的发言权，需要建立更加包容和更加平衡的多边贸易体系。

“纳尔逊·曼德拉国际日”年度演讲由南非曼德拉基金会组织。美国前总统克林顿和奥巴马、微软创始人比尔·盖茨、联合国前秘书长安南、南非前大主教图图等曾受邀发表演讲。

7月18日是已故南非前总统纳尔逊·曼德拉的生日。联合国大会2009年11月通过决议，决定将每年7月18日定为“纳尔逊·曼德拉国际日”。

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