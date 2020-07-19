原标题：英国警察“跪颈”执法被停职

英国伦敦一名警察在制服嫌疑人过程中以膝盖跪压其颈部，涉嫌过度执法，遭到停职处分。伦敦警察局17日将这起事件交由监管机构警察行为独立办公室调查。

一段由路人拍摄的视频显示，一名白人警察骑在一名黑人身上，用膝盖抵住后者的颈部和头部，黑人连呼“放开我！不要压我脖子！我没做坏事！”这名白人警察和另一名同事后来给他戴上手铐，让他蹲坐地上。

这段长2分20秒的视频上传社交媒体后掀起轩然大波。伦敦警察局17日发表声明回应说，这起事件发生在16日，两名执勤警察接到伦敦北部某地有寻衅滋事的线索后出警。嫌疑人现年45岁，涉嫌在公众场合非法持刀，已被逮捕，18日将出庭受审。

伦敦警察局副局长史蒂夫·豪斯说，警察抓人过程中使用的某些技术令他“极为担忧”，“警察训练中从未教过这些内容”。涉事白人警察已被停职，另一名警察被调离执法岗位。

豪斯说，伦敦警察局已将这起事件交由监管英格兰和威尔士地区警方的独立机构警察行为独立办公室调查。

伦敦市长萨迪克汗称这起事件“令人不安”，要求作出迅速、彻底且独立的调查，把调查结果公之于众。

“跪颈”和“锁喉”动作因其危险性饱受争议。美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警方今年5月25日在制服黑人男子乔治·弗洛伊德期间，一名警察跪压嫌疑人颈部致其死亡，触发全美多地大规模反种族歧视和暴力执法抗议示威。伦敦和其他国际大城市也举行过类似示威。

路透社报道，英国近年来持刀行凶事件激增，其中大部分发生在首都伦敦，去年3月至今年3月期间，伦敦共有86人死于这类凶案。（王宏彬）（新华社专特稿）

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