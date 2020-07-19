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第二季度GDP同比增长3.2% 中国经济率先复苏利好世界

2020年07月19日09:12  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京7月19日电 7月16日，中国国家统计局公布数据显示，中国第二季度国内生产总值（GDP）同比增长3.2%。在第一季度“深蹲”后，第二季度增长的“复起”，显示出中国经济的强大韧性和巨大潜力。多家外媒关注到，中国成为新冠疫情以来第一个实现增长的主要经济体。中国经济率先“由负转正”，被外界视为拉动全球复苏的利好消息。

此前，国际货币基金组织IMF曾预测，全球经济在2020年将收缩4.9%。但是如果复工地区经济回升快于预期，全球衰退则可能好于预期。

16日，中国GDP由负转正的数字一经公布，美国有线电视新闻网（CNN）即发表题为《中国经济恢复增长是全世界的好消息》的文章。文章认为，3.2%的增长意味着中国扭转了经济衰退局面。作为世界上第一个采取严格措施防控疫情的国家，中国的较早恢复经济增长，对其他国家是个好兆头。

IMF预测，中国经济今年将增长1%，而美国和欧洲将遭遇严重收缩。牛津经济研究院则预测，中国下半年经济增长率将达到6%，2020年全年将达到2.5%，“这得益于在成功遏制疫情以及大幅放松财政和货币政策后，人们的信心高涨。”

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）17日发表文章，题为《中国经济正在复苏，这对东南亚是个好消息》。文中指出，作为东盟出口商品最多的国家，中国经济稳步增长成为东南亚国家“关键资产”。“尽管还有许多挑战，这一增长重新点燃了中国经济可以帮助其他国家复苏的希望”，华侨银行(OCBC Bank)经济学家维兰托（Wellian Wiranto）16日表示。

《华尔街日报》认为，中国经济复苏加速表明，中国早期采取严格疫情防控措施，以及后来采取的温和而非过激的刺激策略，正在获得经济“红利”。而采取相反策略的美国，可能还要长期在艰难中前行。

拉美的南方电视报道称，中国近三个月来的经济数据令人振奋。尽管发展面临着新冠疫情带来的重重挑战，但仍然展现出了持续增长的良好趋势。中国是第一个重启经济的国家，因此，中国的经济表现可能预示着渴望已久的全球经济增长的到来。

葡萄牙媒体Expresso指出，如果按季度环比衡量，那么中国经济已经实现了“ V”型复苏。Expresso注意到，尽管与美国发生了贸易摩擦，但外贸成为中国经济复苏的活跃因素之一。 在1月至5月间累计下降24％之后，6月出口再次增加。巴西《环球报》同样报道称，在经历了年初的历史性低迷之后，中国经济第二季度再次增长，这是克服新冠病毒大流行危机的全球斗争中重要的里程碑。

日本《每日新闻》报道指出，在其他国家的新冠肺炎疫情仍在蔓延，预计2020年世界经济整体处于负增长之时，中国经济在今后能否继续维持正增长，或将会给包括日本在内的世界各国经济带来巨大影响。

俄罗斯高等经济研究大学教授叶甫盖尼·科冈在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，中国公布的经济数据令人振奋。“这些数字就像隧道尽头出现的亮光。我会继续跟进这一数字的变化。如果数字继续增长，那可以说世界正在摆脱目前的状况，其他国家也有望实现增长。如果中国经济开始全力呼吸，那就意味着，中国经济之肺没有受到损害，病毒正在消失。

（徐祥丽 张信凤 崔越 赵健 陈建军 实习生张晨光 实习生张爱苗 ）

(责编：燕勐、杨牧)
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