原标题：美国考虑削减驻韩美军人数

美国媒体17日报道，美国国防部已经向白宫提交一份包含诸多选项的评估报告，选项之一是削减驻韩美军人数。这一动向受到韩国、日本等国密切关注。

《华尔街日报》以多名不愿公开姓名的美国官员为消息源报道称，白宫去年秋季要求国防部对美国是否削减在全球多地的驻军人数进行初步评估，涵盖中东、非洲、欧洲和亚洲。

应白宫这一要求，美国国防部去年12月拟出大致构想，今年3月进一步细化方案，列出多个潜在选项，随后将这些选项提交给白宫以作参考。据知情官员披露，其中一个选项是削减驻韩美军人数。

美国自1953年以来一直在韩国派驻军队，现有驻军大约2.85万人。白宫正在权衡各种选项，尚未就是否削减驻韩美军人数作出最终决定。

美方先前多次施压韩方提高对驻韩美军费用的分摊比例，双方不断讨价还价。

美韩1991年至今先后签署10份美军费用分摊协定，第10份协定已于2019年12月31日到期，但双方由于分歧太大而迟迟未能达成第11份协定。

依据第10份协定，韩方2019年分摊1.04万亿韩元（约合8.6亿美元），比前一年增加8.2%。围绕第11份协定，美方最初提议韩方今年掏大约50亿美元，被不少人斥为“狮子大开口”，后来改口要价40亿美元，仍远高于韩方出价。

韩国媒体报道，目前韩方的立场是愿意在2019年基础上多掏13%，美方则要求韩方掏13亿美元，双方的金额分歧仍然较大。

美国前些年放出风声，希望美军驻在国承担更多费用，包括韩国、日本和德国，否则威胁从这些国家撤军。美方不仅主张美军驻在国负担美军所需全部费用，而且希望这些国家额外支付“奖金”。

日本共同社报道，日本方面也在密切关注驻韩美军费用分摊情况以及驻军人数是否削减等事宜。驻日美军现有大约5万人，美日2016年签署的驻日美军费用分摊协定将在2021年到期，预期双方今年晚些时候为达成新协定启动谈判。

美国总统唐纳德·特朗普上月说，他决定把驻德美军规模从现阶段的大约3.5万人缩减到2.5万人，其中部分撤离军人将转派到波兰。减员原因包括德国军费开支“不达标”、对美贸易“占便宜”、与俄罗斯“搞合作”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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