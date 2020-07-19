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王毅:美国已经失去了理智、道德和信用

2020年07月19日07:34  来源：人民网-国际频道
 

　　人民网北京7月19日电  据外交部网站消息，2020年7月17日，国务委员兼外长王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

　　王毅表示，两国元首的战略引领是中俄关系的最大政治优势。上周，俄罗斯顺利通过全民公投后，两国元首再次通话，确认继续相互坚定支持，强调把中俄关系作为各自国家的外交优先方向。双方要进一步落实两国元首共识，保持各层级交往势头，深化抗疫和务实合作，加强在重大国际地区事务中的战略协作。

　　王毅强调，美方赤裸裸奉行本国优先政策，把利己主义、单边主义、霸凌主义推行到极致，哪里还有大国应有的样子。美方转嫁自身责任，借疫情对他国抹黑、甩锅，无所不用其极，甚至在国际关系中制造热点和对抗，已经失去了理智、道德和信用。

　　王毅表示，美方在对华政策上重拾臭名昭著的“麦卡锡主义”和早已过时的“冷战思维”，蓄意挑起意识形态对立，突破了国际法和国际关系基本准则的底线。中方不会被美国少数反华势力带节奏，但将坚定捍卫自身正当利益与尊严。

　　王毅说，中俄作为负责任大国，不仅要把双边关系持续推向更高水平，也要同所有秉持客观公正立场的国家一道，反对任何破坏国际秩序和违背历史潮流的行为，共同维护好世界和平稳定，维护好国际公平正义，维护好全球进步发展。

　　拉夫罗夫表示，俄方愿以两国元首共识为引领，支持在疫情防控常态化背景下加强俄中务实合作，推进欧亚经济联盟与“一带一路”建设对接。俄中作为安理会常任理事国和负责任大国，应进一步密切在国际事务中协调配合，维护国际法和两国共同利益。拉说，美方一贯信奉“美国例外”、唯我独尊，近来更是撕去伪装，毫不掩饰，动辄威胁或挥舞制裁大棒。俄方反对在国际事务中实行单边主义的作法。

　　双方还就安理会五常峰会、维护国际战略稳定、地区局势演变以及共同关心的国际热点问题深入交换了意见。

(责编：曹昆)
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