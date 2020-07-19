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溪边小城卡尔斯库加

沈志坚

2020年07月19日05:05  来源：人民网－人民日报
 

　　在瑞典中部偏南地区，山地的皱褶里分布着众多小城镇。这些城镇人口少的才几千，多的也只有数万，要么建在一条河的入湖口，要么建在一个大湖湾的开阔地上，都是为了水运方便。这一地区多山、多河、多湖。河不宽，但落差大，一路水流湍急，入湖方平息。这样的河也许称为“溪”更合适。

　　历史倒回400年，一些住在湖口溪边的人开始上山采矿。他们将铁矿通过溪流运到湖边，在那儿架高炉，用木炭炼铁、炼钢，然后用水磨带动铁锤打铁。如此，百炼成钢，河口湖边历练出一批百年老店，都以自家出产优质钢品著称。瑞典的模具钢、不锈钢、枪炮钢等等，若往回追溯，都与溪边湖口的小城镇有关联。

　　卡尔斯库加就是这样一座典型的溪边小城。这个居民不足3万的小城，因唯一存世的诺贝尔故居为众人所知，每年吸引大批游客。诺贝尔生在首都斯德哥尔摩。从斯德哥尔摩到卡尔斯库加，即使现在开车走高速也需两个多小时，100多年前乘马车来这里实不容易。诺贝尔从首都奔赴卡尔斯库加，还置地购屋、大兴土木，正是被这里出产的好钢所吸引。1894年，诺贝尔以130万瑞典克朗的价格买下当地的博福斯钢铁公司，该公司因出产适合做枪管的好钢而出名。诺贝尔将制造枪管钢的技术与制作炸药的技术相结合，使博福斯至今在全球军需市场占据一定地位。

　　应一位亦师亦友的瑞典同好安德森之约，我前不久到访卡尔斯库加。安德森在卡尔斯库加出生，父亲曾在博福斯公司市场部担任要职，母亲至今仍在那里生活。安德森是一名牙科医生，上世纪80年代初，他醉心于用机器来定制牙冠。历经10年努力，安德森通过与博福斯公司合作，终得如愿。

　　在帮助支持安德森之前，博福斯公司就已经与牙科结缘。他们第一次接触牙科是遇上从哥德堡找上门来的“种植牙之父”白年茂教授，至今双方合作生产的牙科种植体仍在世界各地使用。1952年，白年茂发现钛金属植入人体后能与骨组织结合到一起，从此设想用钛做各种各样的牙科种植钉，但苦于找不到能加工钛金属的企业。后来，经邻居朋友介绍到卡尔斯库加，与博福斯合作建立了全球第一家生产钛质种植牙的工厂，后来不断壮大，种植牙成了小城卡尔斯库加的新名片。

　　20年前，我第一次来到卡尔斯库加，就直奔种植牙工厂，其后每每到访都是来去匆匆。这次到访，我们筹划了半年之久，安德森还给我引见了一位朋友，也是他父亲曾经的同事达尔伯格。

　　达尔伯格80多岁了，已经退休20多年，腰板笔挺，仍钟情于创新创业。“看样子我是永远不能退休了。”刚一见面，老先生打趣道。自上世纪70年代以来，达尔伯格一直致力于机电一体化研究直至退休，是40毫米高射炮自动控制体系建设的组织者。在一幢挂着诺贝尔科技园招牌的百年老楼内，他与我们分享了自己退休后的创业经历。1999年，达尔伯格利用冲击能高速成形和剪裁金属，集成了一套系统，开办了好几个上市企业。之后，他又痴迷于清洁能源——氢能，从产氢、储氢、加氢到造氢燃料电池，满世界寻找知音，寻找技术突破的蛛丝马迹，思考系统集成的办法。

　　“不要相信巧合。没有巧合，所有产生火花的偶然接触，都是为有准备的头脑安排的，就像咱们今天的会面”“没准备的头脑遇不上新生事物”“全心投入，朝思暮想的事早晚都会呈现”……听到一个八旬老人谈“朝思暮想”，我心生感动，联想卡尔斯库加小城里百年老店的发展，大概悟出了一条道理——执着于内心热爱的事业并坚持践行。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月19日 07 版）
(责编：曹昆)
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