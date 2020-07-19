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历经沧桑的莫罗城堡

徐鹏辉

2020年07月19日05:05  来源：人民网－人民日报
 

　　加勒比海浪花日复一日拍打着的哈瓦那港边，矗立着一座拥有400多年历史的莫罗城堡。

　　“莫罗”一词，在西班牙语中意为靠海的山崖。顾名思义，莫罗城堡地势险要、居高临下。作为历史上保护加勒比海货物贸易的军事要塞，莫罗城堡历经风霜雨雪的侵蚀、猛烈炮火的攻击，外墙已是伤痕累累，只剩下灯塔在海岸线上昂然挺立。如今，城堡已无多少军事价值，可当你走近，触摸它的历史印迹，便会感受到，它曾经历过波澜壮阔的大航海时代，也见证过航海强国的兴衰。

　　自1492年哥伦布发现美洲大陆以来，伊比利亚半岛的葡萄牙、西班牙，凭借海上优势迅速成为航海强国。他们将大量黄金运回本土。英国、法国、荷兰等国对垄断与利润垂涎三尺，纷纷默许海军化身海盗大肆抢夺。为有效应对海盗袭扰，1589年，莫罗城堡在意大利军事工程师巴蒂斯塔·安东内利主持下开始修建，并在百余年间，成功捍卫哈瓦那乃至加勒比海地区的贸易安全，被誉为“西印度群岛的堡垒”。

　　莫罗城堡扼守哈瓦那港，城堡外原有宽阔的护城河环绕。据说，莫罗城堡灯塔发出的耀眼光芒，夜行航船在千里之外都能看到，因而被称为“哈瓦那之光”。高耸的城堡通过木吊桥和石通道与外相连，内有指挥官办公室、士兵起居室、武器库、粮仓、厨房、小教堂等各类功能性场所，同时拥有排水管、水井等配套设施，可谓麻雀虽小五脏俱全。四通八达的隧道、厚重的石门、嘎吱作响的木梯，都给城堡增添了历史感。莫罗城堡的守军最多时达300多人，他们忍受着城堡中的孤寂与煎熬，承担着抗击海盗的艰巨任务。

　　与城堡内的逼仄空间形成鲜明对比，堡顶上是拥抱大海与蓝天的开阔地。几台锈迹斑斑的大炮一字排开，仿佛在述说当年的悲壮历史。1762年，英军围攻莫罗城堡，城堡守军奋勇抵抗。44天后，城堡陷落，但守军浴血奋战的精神，则印刻在莫罗城堡的一砖一瓦，流传至今。

　　如今，莫罗城堡已被改造为航海博物馆。慕名而来的游客，可以在这里欣赏到美丽的海湾景色，遥望生机勃勃的哈瓦那新城。夜幕降临时，关城礼炮会准时响起。与此相伴的，还有人们被篝火映照的幸福面容。莫罗城堡，在历史与现代的融合中，正焕发新的活力。

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年07月19日 07 版）
(责编：曹昆)
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