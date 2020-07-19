走在中国文化传播之路上（海客谈神州）

图①：拉嫡娜。

图②：拉嫡娜参与翻译的西汉双语中国当代诗歌合集诗选《海上的霞光》。

图③：拉嫡娜翻译的诗集《灰光灯》西班牙语版。

图④：拉嫡娜参与翻译的《中国当代中篇小说集》。

拉嫡娜供图

墨西哥城一景。

影像中国

初识拉嫡娜，是在一次文化活动上。这位墨西哥国立自治大学语言、语言学与翻译学院教师，当时正给学生和现场观众讲解中国古代传说，西班牙语和汉语交替使用，十分娴熟。后得知，她来自保加利亚，多年致力于将汉语作品译成西语。她曾译介蒲松龄、冯梦龙等古代文学家的经典著作，译过莫言、贾平凹等当代作家的作品，还参与过不少影视作品的翻译工作，现主要研究中国中晚唐文学。她在中国文化传播之路上不断前行，希望将更多优秀的中国文学作品带给拉美读者。

钟情唐史

开启文学翻译之路

1979年，拉嫡娜出生在保加利亚。童年时期，一本保加利亚语亚洲民间故事集，在她心中埋下了中国文化的种子。大学选修第二专业时，拉嫡娜选择了汉语。起初只是出于兴趣，但一学期课程结束后，她放弃了主修的国际关系专业，专攻汉语文学。她中学时曾就读于一所西班牙语学校，接受过系统的西班牙语教育，本以为会从事保西文学翻译工作，没想到却与中国文化结缘，开始中国文学研究和翻译生涯。2009年，拉嫡娜决定充分发挥自己的语言优势，到拉美国家做中国文化的传播者。

转眼间，拉嫡娜已在墨西哥定居十余年。走进她的书房，《杨贵妃传》《隋唐五代史》《唐代小说史》《全唐五代笔记》等书籍摆在书架显眼处。她说，攻读硕士时被唐玄宗与杨玉环的传奇故事打动，便开始研究与之相关的文学作品。唐代诗人白居易的《长恨歌》、元杂剧作家白朴的《梧桐雨》、清代戏剧家洪昇的《长生殿》……她将这些作品中的部分内容译成西班牙语或保加利亚语，并将研究心得写入硕士毕业论文。谈话间，拉嫡娜不禁吟诵起来，“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝……”“这首诗里的每一句都很美，我真希望更多的人读懂如此委婉动人的故事。”

从古代到当代，从诗歌到小说，拉嫡娜都有涉猎。谈及喜欢的中国文化名人，她列了长长一串名单，从老子、孟子、庄子到鲁迅、沈从文。面对浩瀚的中国文学宝库，如何选译作品？拉嫡娜决定协调古代、近现代和当代文学，权衡不同题材作品对拉美读者的感染力和传播力。

拉嫡娜在文学翻译上不断尝试，成绩不俗。2013年，她翻译中国当代作家作品，获得中国当代优秀作品国际翻译大赛西班牙语组二等奖；2014年，获得保加利亚孔子学院莫言短篇小说翻译大赛汉学家组二等奖；2019年，参与翻译的西汉双语中国当代诗歌合集《海上的霞光》，在墨西哥首发；她还将一些中国当代诗人的作品译成西文，发表在墨西哥、智利和阿根廷等拉美国家的网站、诗集和杂志上。这些荣誉和成果，为拉嫡娜从事翻译职业注入了更多信心。

融入中国

感悟古老文明智慧

研究中国，拉嫡娜并不满足于学校和书本上的知识，更希望到中国切身感受。“在华学习生活的经历，让我对中国有了更深入的了解。中国优秀的老师以及他们对中国文化的一腔热情，让我有了今天。”

拉嫡娜第一次来中国，是在2002年，作为一名进修生到北京语言大学学习汉语。初到北京，一切都很陌生，语言也不熟练。课余时，她跑到五道口的一家小卖部，拉着店员练口语，学习地道的中国话。得益于学校浓厚的学习氛围及身边人的热情帮助，拉嫡娜的汉语水平提升很快，但她不满足于短暂的交流学习，还想更深入地融入中国，多走走多看看。

2006年，拉嫡娜来到武汉，在华中师范大学攻读中国古代文学硕士学位。3年间，拉嫡娜亲眼见证了武汉地铁、高铁的建成通车，目睹高楼大厦拔地而起。她带着对中国文化的好奇游历了西安、银川、乌鲁木齐、北京等20多个城市，在石窟、寺庙、亭台楼阁、考古遗址里感受古代文化；在山川河流、鸟鸣蛙叫的大自然里，感受美丽河山，也更坚定了要将研究中国文化作为一生使命的信念。“我从中国的大自然和历史古迹中寻找灵感，仿佛跟着古人的脚步走了一程，那段经历是我这辈子最难忘的。”

2017年，拉嫡娜获得来南京大学学习一年的机会。再回中国，她钟情于研究中国古代文学，常到南京大学的图书馆阅读古典文献。在她看来，研究中国古代文学，能从中感悟到人生哲理和生活态度。

关注发展

传承拉中文化交流

拉嫡娜觉得，要学习一门语言，除了听说读写之外，更重要的是了解语言背后的传统文化、风土人情以及社会生活。“语言也会随着时代发展而变迁。”作为汉西翻译工作者和汉语传授者，应随时关注中国的发展变化。

“千里之行，始于足下。中国人民一步一个脚印地艰苦奋斗、浴血奋战，才换来今天的发展成就和幸福生活。”说话间，向往和敬佩之情溢于言表。她希望通过古老文化与现实相结合的讲解方式，让学生们深刻体会历经沧桑而历久弥新的华夏文明。

每当墨西哥城举办中国主题的展览、讲座，拉嫡娜都会带着学生前往参加，不放过任何一个让学生与中国文化近距离接触的机会。中国电影也是她在课堂上经常使用的素材。她曾翻译中国多部电影作品，让电影中呈现的社会百态，走进学生们的脑海。“我常常鼓励学生们多读书、多看电影，有机会一定要到中国看看，这样才能了解真实的中国。”

目前，除了日常教学和研究工作，拉嫡娜正忙于《新华字典》的翻译、校对、审核，新作《中华思想文化术语》也即将付梓。她对未来充满信心：“希望我的学生将来可以成为拉中文化交流的使者，期待着能为拉美读者翻译更多好作品，让更多拉美人感受中国文化的力量。”

《 人民日报 》（ 2020年07月19日 07 版）

(责编：曹昆)