中国的人权状况好不好，最重要的判断标准是中国人民是否感到满意。新中国成立70多年来，特别是改革开放40多年来，在中国共产党领导下，中国实现了经济快速发展和社会长期稳定，人民生活水平不断提高。在这个过程中，中国的人权事业取得了举世公认的卓越成就，中国人民享有前所未有的权利和自由，这是任何不戴“有色眼镜”的人都能看清的事实。

我在大连生活、工作5年多，切实感受到中国人民的幸福感和安全感与日俱增，他们对未来生活充满希望与信心。

中国人平时兢兢业业，为工作、学业、家庭忙碌奔波，越来越多的人从事国际化的工作。在节假日，他们尽情享受美好生活，约上三五好友一起逛街购物，打卡网红餐厅、品尝美食。中国人越来越注重身体健康，或者去健身房锻炼，或者前往郊区感受大自然的气息。中国的智能手机持有率超过很多国家，人们经常在社交媒体上晒美景、美食、生活日常。

事实胜于雄辩。中国人的生活充满了烟火气、人情味和各种欢乐，完全不是外界少数人所歪曲抹黑的那样。正是因为中国的无穷魅力，吸引着包括我在内的无数外国人前来体验。

令人遗憾的是，当今世界有一些人对中国并不了解，却想充当“人权教师爷”，对中国指手画脚，甚至蓄意抹黑中国。这一点在香港问题上尤为明显。他们明里暗里为暴力违法行为张目，是非不分、颠倒黑白。

香港国安法充分保障香港市民依法享有各项权利和自由，为推动香港重回正轨提供了坚实保障。香港国安法颁布实施以来，香港社会正逐步恢复正常秩序，香港市民对未来充满信心。在国家安全得到切实保障的情况下，香港必将越来越稳定、越来越繁荣，香港的明天必将更加美好。

（作者为日本明治学院大学国际和平研究所研究员，本报驻日本记者刘军国采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年07月19日 03 版）

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