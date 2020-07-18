哈萨克斯坦卫生部部长：今年已登记234187例肺炎病例和3327例肺炎死亡病例

人民网努尔苏丹7月18日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦通讯社17日的报道，哈卫生部部长阿列克谢·崔当天对媒体表示，今年1月1日至7月15日（含），哈萨克斯坦全国共登记了234187例肺炎病例和3327例肺炎死亡病例。

阿列克谢·崔表示，今年1月1日至7月15日哈全国登记的肺炎确诊病例数大约是去年同期肺炎病例数（70926例）的3.3倍。今年上半年肺炎死亡率与去年同期基本持平，但6月底开始呈现上升趋势。3327例肺炎死亡病例大约是去年同期肺炎死亡病例数（1896例）的1.75倍。

另据阿列克谢·崔介绍，哈方将完全接受世卫组织关于新冠肺炎分类的建议，从今年8月1日起，采用新的疫情数据统计办法。根据新办法，新冠病毒检测呈阴性，但具有新冠肺炎类似症状的肺炎患者数据将被纳入新冠肺炎统计数据。“此举是为了最大限度保持新冠肺炎和肺炎数据的透明度。今后，聚合酶链式反应测试结果呈阴性，但是具有新冠肺炎流行病学临床症状的肺炎患者数据，将与实验室测试呈阳性的新冠肺炎确诊患者数据合并。”

根据哈卫生部发布的最新数据，7月17日哈全国新增1808例新冠肺炎确诊病例，其中包括913例无症状病毒携带者。截至当地时间7月18日9时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例已达68703例，康复42388例，死亡375例。

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