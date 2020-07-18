俄罗斯直接投资基金总裁：对华合作助力俄罗斯研制疫苗

本报莫斯科7月17日电 （记者张光政）俄罗斯直接投资基金总裁基里尔·德米特里耶夫日前在网上新闻发布会上表示，俄罗斯对新冠疫苗的第二阶段人体试验工作将于8月3日结束，随后将立即转入最后一个阶段——第三阶段，俄罗斯有望着于2021年初完成疫苗接种工作。他强调指出，同中国的合作对俄罗斯的疫情防控工作包括疫苗研发很重要。

“今年元月份，俄罗斯第一个收到来自中国的非常重要的关于新冠疫情的重要信息，这使我们能够专注于开始生产试剂和药物，” 德米特里耶夫说，在新冠病毒在世界上传播的初始阶段，俄罗斯直接投资基金与生产医疗设备和防护设备的中国企业合作，这些设备在俄罗斯防控新冠疫情的过程中发挥了重要作用。

德米特里耶夫还指出，中国向俄罗斯提供了关于药物法匹拉韦临床试验结果的数据，这种药可用于治疗新冠肺炎。他说：“这使我们能够迅速在俄罗斯开始该药物的临床实验。”他还强调，俄罗斯直接投资基金正积极与中国合作伙伴就疫苗开发问题交流信息和开展合作。中国在研制一种以腺病毒为载体的重组疫苗。这是正确的技术的最有前途的疫苗。中国在疫苗制造方面非常先进。他说：“我们与中国在各个领域都建立了非常密切的战略合作，包括我们的医生之间、科学家之间和部委之间有着非常务实的合作。”

德米特里耶夫说：“我们非常感谢中国医生，因为有许多中国医生曾经来到俄罗斯，同我们的公司分享新型冠状病毒的治疗经验和方案。俄罗斯的新冠肺炎治疗方案，在很大程度上是同中国的医生、医学专家共同工作的结果。他们为我们提供了非常重要的关于如何更好地治疗新冠肺炎患者的资料。”

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